Arsenal vs Leeds: Arteta Puji Kemenangan Arsenal, Komentari Cedera Saka dan Odegaard Hingga Debut Dowman

ARSENAL membuka laga kandang musim ini dengan meyakinkan setelah menghajar Leeds United 5-0 di Emirates Stadium. Seusai pertandingan, manajer Mikel Arteta memuji permainan anak asuhnya. Arteta menyebutnya sebagai sebagai awal ideal Liga Premier.
“Kami bermain dengan dominan, hampir tidak memberi lawan peluang, menjaga clean sheet, dan menciptakan banyak momen spesial. Viktor mencetak dua gol perdananya, Jurrien kembali setelah cedera panjang dan ikut mencetak gol, Mosquera melakukan debut, dan tentu saja Max yang baru 15 tahun sudah berani mengambil penalti. Saya sangat bangga,” ujarnya.
Menurut Arteta, kehadiran striker anyar Viktor Gyökeres memberi Arsenal opsi serangan berbeda. “Dia punya kekuatan luar biasa. Semakin sering kami menempatkannya pada situasi berbahaya, semakin besar peluang hal baik terjadi,” katanya.
Arteta juga menyoroti atmosfer Emirates yang penuh antusiasme. “Saya merasakan energi lain dari fans hari ini. Itu penting untuk membantu kami naik level dan bersaing meraih trofi,” ucapnya.
Kabar kurang baik datang dari Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Odegaard mengalami masalah bahu usai terjatuh, sementara Saka merasakan ketegangan di hamstring saat menggiring bola.
“Itu bukan tanda bagus. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan,” kata Arteta.
Ia menambahkan Arsenal sudah kehilangan Kai Havertz sebelumnya, sehingga kedalaman skuad jadi sangat penting.
Arteta memberi pujian khusus pada Max Dowman yang menjadi pemain ketiga termuda dalam sejarah Premier League. “Anak ini punya kematangan dan rasa percaya diri luar biasa. Tidak ragu sedikit pun meski baru 15 tahun. Itu buah kerja keras akademi dan keluarganya,” tutur Arteta.
Kedatangan Eberechi Eze
Arteta juga mengomentari transfer cepat Eberechi Eze yang sempat diperkenalkan langsung di stadion. “Eze punya bakat luar biasa, karisma, dan bisa menciptakan momen ajaib dari berbagai posisi. Saya senang sekali dia ada di sini. Dia bisa bermain di sayap kanan, kiri, maupun gelandang serang,” jelasnya.
Arteta tetap memberi apresiasi pada Leeds meski timnya menang telak. “Mereka punya filosofi permainan yang jelas dan dukungan besar dari suporternya. Sangat mengesankan,” ujarnya.
Dengan kombinasi kemenangan besar, debut pemain muda, serta kedatangan amunisi baru, Arsenal kini tampak lebih siap menghadapi persaingan ketat Premier League musim ini. (Arsenal/Z-2)
ARSENAL berhasil menjaga persaingan dengan Liverpool dan Manchester City setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford, Minggu (17/8).
Mikel Arteta mengatakan kemenangan atas Manchester United ini dapat menjadi modal bagi Arsenal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan Liga Primer Inggris selanjutnya.
Arsenal membuka Liga Primer Inggris musim 2025/2026 dengan kemenangan tipis atas Manchester United berkat gol tunggal Riccardo Calafiori di menit ke-13.
Striker asal Swedia itu tidak melepaskan satu pun tembakan, tidak menciptakan peluang, dan hanya tiga kali menyentuh bola di kotak penalti lawan
