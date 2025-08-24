Arsenal vs Leeds: Arteta Puji Kemenangan Arsenal, Komentari Cedera Saka dan Odegaard Hingga Debut Dowman

Mikel Arteta memuji kemenangan Arsenal 5-0 atas Leeds United di Liga Premier Inggris.(Arsenal)

ARSENAL membuka laga kandang musim ini dengan meyakinkan setelah menghajar Leeds United 5-0 di Emirates Stadium. Seusai pertandingan, manajer Mikel Arteta memuji permainan anak asuhnya. Arteta menyebutnya sebagai sebagai awal ideal Liga Premier.

“Kami bermain dengan dominan, hampir tidak memberi lawan peluang, menjaga clean sheet, dan menciptakan banyak momen spesial. Viktor mencetak dua gol perdananya, Jurrien kembali setelah cedera panjang dan ikut mencetak gol, Mosquera melakukan debut, dan tentu saja Max yang baru 15 tahun sudah berani mengambil penalti. Saya sangat bangga,” ujarnya.

Adaptasi dengan Viktor Gyökeres

Menurut Arteta, kehadiran striker anyar Viktor Gyökeres memberi Arsenal opsi serangan berbeda. “Dia punya kekuatan luar biasa. Semakin sering kami menempatkannya pada situasi berbahaya, semakin besar peluang hal baik terjadi,” katanya.

Arteta juga menyoroti atmosfer Emirates yang penuh antusiasme. “Saya merasakan energi lain dari fans hari ini. Itu penting untuk membantu kami naik level dan bersaing meraih trofi,” ucapnya.

Cedera Saka dan Odegaard

Kabar kurang baik datang dari Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Odegaard mengalami masalah bahu usai terjatuh, sementara Saka merasakan ketegangan di hamstring saat menggiring bola.

“Itu bukan tanda bagus. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan,” kata Arteta.

Ia menambahkan Arsenal sudah kehilangan Kai Havertz sebelumnya, sehingga kedalaman skuad jadi sangat penting.

Debut Max Dowman

Arteta memberi pujian khusus pada Max Dowman yang menjadi pemain ketiga termuda dalam sejarah Premier League. “Anak ini punya kematangan dan rasa percaya diri luar biasa. Tidak ragu sedikit pun meski baru 15 tahun. Itu buah kerja keras akademi dan keluarganya,” tutur Arteta.

Kedatangan Eberechi Eze

Arteta juga mengomentari transfer cepat Eberechi Eze yang sempat diperkenalkan langsung di stadion. “Eze punya bakat luar biasa, karisma, dan bisa menciptakan momen ajaib dari berbagai posisi. Saya senang sekali dia ada di sini. Dia bisa bermain di sayap kanan, kiri, maupun gelandang serang,” jelasnya.

Soal Leeds United

Arteta tetap memberi apresiasi pada Leeds meski timnya menang telak. “Mereka punya filosofi permainan yang jelas dan dukungan besar dari suporternya. Sangat mengesankan,” ujarnya.

Dengan kombinasi kemenangan besar, debut pemain muda, serta kedatangan amunisi baru, Arsenal kini tampak lebih siap menghadapi persaingan ketat Premier League musim ini.