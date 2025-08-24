Arsenal vs Leeds: Arsenal Bungkam Leeds 5-0, Eberechi Eze Disambut Meriah

Arsenal berhasil melibas Leeds United dengan skor 4-0 dalam Liga Premier Inggris.(Arsenal)

Arsenal meraih kemenangan meyakinkan atas Leeds United dengan skor 5-0 dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Laga ini bukan hanya soal pesta gol, tetapi juga momen istimewa bagi dua wajah baru The Gunners: rekrutan anyar Eberechi Eze dan bocah ajaib berusia 15 tahun, Max Dowman.

Sebelum pertandingan, Arsenal resmi memperkenalkan Eze yang didatangkan dari Crystal Palace dengan nilai transfer £60 juta. Ia diperkenalkan di hadapan publik Emirates Stadium, lengkap dengan video penyambutan di babak jeda. Kehadirannya langsung menjadi sorotan, terlebih karena Arsenal berhasil mengalahkan Tottenham dalam perburuan tanda tangannya.

Di lapangan, Arsenal tampil dominan. Jurriën Timber membuka keunggulan lewat sundulan pada menit ke-34 setelah memanfaatkan umpan Declan Rice dari situasi sepak pojok. Bukayo Saka menggandakan skor sebelum jeda dengan tembakan keras dari sisi kanan.

Viktor Gyökeres, yang sempat tampil kurang meyakinkan di laga debut pekan lalu, akhirnya membuka rekening golnya. Striker asal Swedia itu mencetak gol ketiga dengan tembakan tajam ke tiang dekat, lalu menambah pundi-pundi lewat eksekusi penalti di menit akhir. Timber juga menambah satu gol lagi untuk melengkapi kemenangan Arsenal.

Namun, sorotan terbesar justru tertuju pada Max Dowman. Remaja berusia 15 tahun itu masuk pada menit ke-64, menjalani debut kompetitifnya bersama tim utama. Bermain percaya diri di sayap kanan, Dowman melakukan beberapa aksi berani, bahkan nyaris mencetak gol lewat tembakan dari tepi kotak penalti. Ia juga menjadi pemain yang memenangkan penalti di penghujung laga. Suporter pun kompak menyanyikan namanya hingga peluit panjang berbunyi.

Meski meraih kemenangan telak, Arsenal mendapat kabar kurang baik. Kapten Martin Ødegaard harus ditarik keluar karena cedera bahu, sementara Saka juga meninggalkan lapangan lebih cepat dengan dugaan masalah hamstring. Situasi ini jelas menjadi kekhawatiran bagi Mikel Arteta, apalagi laga berat melawan Liverpool sudah menanti pekan depan.

Dengan kemenangan ini, Arsenal menunjukkan kekuatan skuad hasil perombakan besar-besaran di bursa transfer musim panas. Kehadiran Eze menambah daya serang di lini depan, sementara bakat muda seperti Dowman memberi harapan besar untuk masa depan klub. (The Guardian/Z-2)