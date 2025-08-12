Mantan legenda Arsenal Gary Lineker(Instagram/@garylineker)

TIGA mantan legenda Inggris Gary Lineker, Alan Shearer, dan Micah Richards, kompak meragukan peluang Arsenal meraih gelar juara musim baru 2025/2026. Meski the Gunners mendatangkan sejumlah pemain penting di bursa transfer, skuad asuhan Mikel Arteta diramalkan akan kembali merasakan kekecewaan seperti tiga musim terakhir selalu finis di posisi kedua.

Gary Lineker dan Alan Shearer memprediksi Arsenal kembali akan gagal dalam perburuan gelar karena belum cukup konsisten untuk mengimbangi kandidat lain seperti juara bertahan Liverpool dan Manchester City.

Arsenal melakukan perekrutan anyar paling penting musim panas dengan mendatangkan striker Viktor Gyokeres dari Sporting CP. Sepanjang musim lalu, absennya striker murni sering disebut sebagai penyebab mereka tertinggal dari rival.

Di lini tengah, Martin Zubimendi menjadi tambahan krusial sedangkan Cristhian Mosquera, Christian Norgaard, dan Noni Madueke melengkapi kedalaman skuad.

Namun, Lineker dan Micah Richards menilai Arsenal masih punya kelemahan yang bisa menghambat upaya mereka.

“Mendatangkan Gyokeres untuk Arsenal itu langkah besar. Bukan hanya karena dia striker terkenal, tapi karena gerakannya, yang selalu kita bicarakan soal striker. Havertz sangat bagus, kita semua penggemarnya, tapi di posisi di mana dia bisa mencipta peluang, bukan memimpin lini depan," kata Richards dalam podcast Rest is Football.

“Saya masih belum tahu apakah itu cukup untuk membawa mereka meraih gelar. Saya masih belum yakin. Menurut saya, kalau satu atau dua pemain cedera, mereka akan kembali seperti musim lalu. Mereka akan bersaing, tapi bukan juara," imbuhnya.

Alan Shearer juga memuji langkah transfer Arsenal. Shearer menilai seluruh rekrutan baru Arsenal sudah sesuai kebutuhan tim.

Dia juga meyakini proses bongkar pasang pemain masih akan berlanjut. Meski optimistis Arsenal akan finis di zona Liga Champions, Shearer ragu the Gunners memiliki kekuatan penuh untuk merebut gelar juara.

“Saya setuju. Saya pikir mereka akan bersaing, tapi saya rasa mereka mungkin akan gagal lagi,” kata Shearer.

Lineker pun sependapat. Dia menyoroti Arsenal akan sangat bergantung pada adaptasi Gyokeres di Liga Primer meski sang striker tampil apik mencetak gol perdana di laga pramusim melawan Athletic Bilbao.

Menurutnya, persaingan juga semakin sulit karena juara bertahan Liverpool juga melakukan perekrutan besar-besaran.

"Banyak hal akan bergantung pada performa Gyokeres. Memang dia mencetak gol luar biasa di pramusim, tapi kita semua tahu pramusim tidak terlalu penting. Meskipun, bagi seorang striker, itu penting untuk merasakan kembali sensasi mencetak gol," kata Lineker.

"Jadi saya pikir banyak hal akan bergantung padanya (Gyokeres) tapi kita tahu dia akan mendapatkan suplai bola yang bagus. Saya rasa mereka (Arsenal) bisa kembali mendekati gelar,” ujar Lineker. (H-4)