Arsenal Tekuk Chelsea 2-1: Gabriel Magalhaes Puji Mentalitas Juara dan Heroisme David Raya

BEK sentral Arsenal, Gabriel Magalhaes, melontarkan pujian setinggi langit bagi rekan-rekan setimnya setelah meraih kemenangan krusial 2-1 atas Chelsea, Minggu (1/3) malam. Kemenangan dalam laga bertajuk Derbi London ini memastikan The Gunners menjaga keunggulan lima poin di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi sembilan laga beruntun.

Setelah pekan lalu melibas Tottenham Hotspur 4-1, skuad asuhan Mikel Arteta kembali menunjukkan ketangguhan mereka dalam mempertahankan posisi dari kejaran Manchester City. Meski Chelsea memberikan perlawanan sengit hingga menit akhir, performa solid lini belakang yang dipimpin Gabriel, berhasil mengamankan tiga poin penting di Emirates Stadium.

Evaluasi dan Kebangkitan Tim

Gabriel mengungkapkan kemenangan ini merupakan buah dari komunikasi intensif antar pemain setelah hasil kurang memuaskan melawan Wolves beberapa waktu lalu.

“Hari ini adalah pertempuran besar, jadi saya sangat senang bisa meraih tiga poin. Semua orang di lapangan luar biasa. Kami tahu tipe permainan seperti apa yang akan kami hadapi, jadi saya terutama sangat senang dengan upaya yang kami kerahkan di sana,” ujar bek asal Brasil tersebut.

Ia menambahkan, “Setelah Wolves, kami berbicara satu sama lain, dan kami tahu kami harus tampil lebih baik. Saya pikir pekan lalu sangat luar biasa bagi kami dan itu memberikan banyak energi untuk menghadapi pertandingan ini.”

Kolaborasi Lini Belakang dan Peran Vital David Raya

Gabriel berperan langsung dalam gol pembuka Arsenal. Sundulannya yang menjulang di tiang jauh berhasil diteruskan menjadi asis matang untuk rekan duetnya, William Saliba. Gol tersebut menjadi catatan perdana Saliba musim ini, sesuatu yang membuat Gabriel merasa bangga.

Selain kontribusi ofensif, Gabriel juga memberikan apresiasi khusus bagi kiper David Raya. Penjaga gawang asal Spanyol itu melakukan serangkaian penyelamatan gemilang, termasuk aksi heroik di menit akhir yang menggagalkan peluang emas Chelsea untuk menyamakan kedudukan.

“[Raya] adalah kiper top, itulah alasan mengapa dia ada di sini. Kami sangat senang untuknya. Saya pikir di menit terakhir dia melakukan penyelamatan besar. Kami sangat senang, kami di sini untuk mengerahkan seluruh kemampuan kami,” tegas Gabriel.

Fokus Menuju Sisa Musim

Dengan kompetisi yang kini menyisakan sembilan pertandingan lagi, Gabriel meminta rekan setimnya tidak cepat puas. Arsenal dijadwalkan akan bertandang ke markas Brighton pada Rabu mendatang untuk terus menjaga momentum di jalur juara.

“Kami sangat bangga, terutama dengan cara semua orang bekerja. Saya pikir kami perlu menikmati momen ini, tetapi kami tahu apa yang akan terjadi dan kami harus siap kembali,” pungkasnya. (Arsenal/Z-2)