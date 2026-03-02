Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Klasemen Liga Inggris: Arsenal Kembali Unggul 5 Poin dari City

Dhika Kusuma Winata
02/3/2026 06:37
Klasemen Liga Inggris: Arsenal Kembali Unggul 5 Poin dari City
Pelatih Arsenal, Michael Arteta(Dok AFP)

ARSENAL kembali menjaga jarak di puncak klasemen Liga Primer Inggris setelah menaklukkan Chelsea 2-1 di Stadion Emirates, Minggu (1/3) malam. Hasil itu membuat the Gunners unggul lima poin atas peringkat kedua, Manchester City.

Meski Manchester City masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dan akan menjamu Arsenal bulan depan, keunggulan lima poin memberi ruang bernapas bagi the Gunners dalam memasuki fase krusial musim ini.

Bagi Arsenal, kemenangan pada derby London itu meredakan dalam tekanan perburuan gelar. Pasalnya, the Gunners sempat kehilangan poin dalam beberapa laga terakhir.

Baca juga : City Menang 3-1 Plymouth, Guardiola Akui tak Anggap Remeh Lawan

“Kami sangat senang karena kami tahu dalam sepekan terakhir menghadapi dua laga sulit. Sikap, tekad untuk tampil dominan, saya puas dengan itu,” ucap pelatih Arsenal Mikel Arteta.

Dua bek Arsenal menjadi penentu kemenangan. William Saliba membuka keunggulan pada menit ke-21 dengan memaksimalkan situasi sepak pojok. Sundulan Gabriel Magalhaes diteruskan di depan gawang dan diselesaikan Saliba untuk membawa tuan rumah unggul.

Chelsea sempat menyamakan kedudukan juga melalui sepak pojok. Umpan Reece James berujung gol bunuh diri Piero Hincapie yang membuat skor kembali imbang sebelum jeda.

Baca juga : Pelatih Arsenal Arteta: Leicester City Masih Jadi Ancaman

Namun, Arsenal kembali menunjukkan efektivitas dari bola mati pada babak kedua. Jurrien Timber mencetak gol kemenangan lewat sundulan. Gol itu menjadi yang ke-16 Arsenal dari sepak pojok musim ini di liga.

Situasi kian sulit bagi Chelsea setelah Pedro Neto diganjar kartu merah akibat dua pelanggaran beruntun pada menit ke-70.

Chelsea sempat mencetak gol penyeimbang pada akhir laga tetapi dianulir karena offside. Kekalahan itu membuat mereka tertahan di luar lima besar terpaut tiga poin dari zona Liga Champions musim depan. (AFP/E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved