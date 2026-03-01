Manchester United vs Crystal Palace Preview Premier League 2026 - Prediksi Skor & Lineups

Headline
LAGA Manchester United vs Crystal Palace di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris, Premier League pekan ke-28, Minggu (1/3/2026). Laga ini menjadi krusial bagi skuat asuhan Michael Carrick untuk menjauh dari kejaran Liverpool di tabel klasemen.
Manchester United tengah menikmati periode bulan madu bersama Michael Carrick. Setan Merah belum terkalahkan dalam 10 laga terakhir di liga. Namun, mereka harus waspada karena lini pertahanan sedang keropos menyusul absennya Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt.
Crystal Palace, di bawah asuhan Oliver Glasner, baru saja merayakan kesuksesan di kancah Eropa. Meski kehilangan bomber maut Jean-Philippe Mateta, kehadiran pemain pinjaman Evann Guessand memberikan dimensi baru dalam serangan The Eagles.
|Waktu Kick-off
|Minggu, 1 Maret 2026, 21.00 WIB
|Stadion
|Old Trafford, Manchester
|Wasit
|TBA
Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.
Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Maxence Lacroix; Daniel Munoz, Adam Wharton, Will Hughes, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Evann Guessand; Jorgen Strand Larsen.
