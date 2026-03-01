Manchester United vs Crystal Palace Preview Premier League 2026 - Prediksi Skor & Lineups

Manchester United vs Crystal Palace(instagram/@manchesterunited)

LAGA Manchester United vs Crystal Palace di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris, Premier League pekan ke-28, Minggu (1/3/2026). Laga ini menjadi krusial bagi skuat asuhan Michael Carrick untuk menjauh dari kejaran Liverpool di tabel klasemen.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Manchester United tengah menikmati periode bulan madu bersama Michael Carrick. Setan Merah belum terkalahkan dalam 10 laga terakhir di liga. Namun, mereka harus waspada karena lini pertahanan sedang keropos menyusul absennya Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt.

Crystal Palace, di bawah asuhan Oliver Glasner, baru saja merayakan kesuksesan di kancah Eropa. Meski kehilangan bomber maut Jean-Philippe Mateta, kehadiran pemain pinjaman Evann Guessand memberikan dimensi baru dalam serangan The Eagles.

Data Pertandingan

Detail Informasi Waktu Kick-off Minggu, 1 Maret 2026, 21.00 WIB Stadion Old Trafford, Manchester Wasit TBA

Prediksi Susunan Pemain

Manchester United (4-2-3-1):

Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Crystal Palace (3-4-2-1):

Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Maxence Lacroix; Daniel Munoz, Adam Wharton, Will Hughes, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Evann Guessand; Jorgen Strand Larsen.

Catatan Menarik: Crystal Palace berpeluang menjadi klub London pertama yang memenangkan tiga pertandingan liga berturut-turut di Old Trafford jika berhasil mencuri poin penuh malam ini.

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

23/11/2025: Crystal Palace 1-2 Man United (Premier League)

(Premier League) 06/05/2024: Crystal Palace 4-0 Man United (Premier League)

4-0 Man United (Premier League) 30/09/2023: Man United 0-1 Crystal Palace (Premier League)

(Premier League) 27/09/2023: Man United 3-0 Crystal Palace (League Cup)

3-0 Crystal Palace (League Cup) 04/02/2023: Man United 2-1 Crystal Palace (Premier League)

