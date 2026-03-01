Preview Arsenal vs Chelsea Premier League 2026 : Prediksi dan Lineup

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DUEL panas antara Arsenal vs Chelsea pada pekan ke-28 Liga Inggris, Minggu (1/3/2026) pukul 23.30 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras.
Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 61 poin dari 28 laga. Skuad asuhan Mikel Arteta tampil sangat dominan dalam derbi London belakangan ini. Fakta menariknya, The Gunners tidak terkalahkan dalam 10 pertemuan terakhir melawan Chelsea di semua ajang. Kemenangan 4-1 atas Tottenham pekan lalu menjadi modal moral yang luar biasa bagi Martin Odegaard dkk.
Di kubu lawan, Liam Rosenior harus memutar otak lebih keras. Chelsea datang dengan pincang setelah Wesley Fofana menerima kartu merah di laga kontra Burnley. Absennya Marc Cucurella dan Estevao Willian juga mengurangi daya ledak di sisi sayap. Harapan The Blues kini bertumpu pada kreativitas Cole Palmer dan ketajaman Joao Pedro yang sudah mengemas 11 gol musim ini.
|Kategori
|Arsenal
|Chelsea
|Posisi Klasemen
|1
|6
|Gol Dicetak
|56
|48
|Top Skor
|V. Gyokeres (10)
|Joao Pedro (11)
(H-4)
Menang tipis 1-0 saat Brighton vs Arsenal di Amex Stadium, Rabu (5/3). Hurzeler menilai Arsenal memainkan sepak bola pragmatis meski The Gunners tetap kokoh di puncak klasemen liga inggris
Pep Guardiola, menolak anggapan persaingan gelar Liga Inggris telah berakhir setelah ditahan imbang 2-2 dalam pertandingan Man City vs Nottingham Forest di Stadion Etihad, Kamis (5/3).
Simak profil lengkap Cole Palmer, bintang Chelsea asal Inggris. Mulai dari biodata, perjalanan karier dari Man City, hingga statistik gol terbarunya.
Simak profil lengkap Joao Pedro, striker Chelsea asal Brasil yang baru saja mencetak hat-trick gemilang. Karier, dan statistik
HASIL pertandingan Aston Villa vs Chelsea membuat The Blues naik ke posisi kelima klasemen liga Inggris, tiga gol Chelsea dicetak oleh Joao Pedro
PELATIH Manchester United, Michael Carrick, mengakui kekalahan 1-2 dari Newcastle United sebagai pukulan menyakitkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved