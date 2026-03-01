Preview Arsenal vs Chelsea Premier League 2026 : Prediksi dan Lineup

Chelsea vs Arsenal(Dok.Chelsea)

DUEL panas antara Arsenal vs Chelsea pada pekan ke-28 Liga Inggris, Minggu (1/3/2026) pukul 23.30 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras.

Dominasi Merah di London Utara

Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 61 poin dari 28 laga. Skuad asuhan Mikel Arteta tampil sangat dominan dalam derbi London belakangan ini. Fakta menariknya, The Gunners tidak terkalahkan dalam 10 pertemuan terakhir melawan Chelsea di semua ajang. Kemenangan 4-1 atas Tottenham pekan lalu menjadi modal moral yang luar biasa bagi Martin Odegaard dkk.

Catatan Penting: Arsenal memiliki rekor pertahanan terbaik di kandang musim ini, hanya kebobolan 8 gol dari 13 pertandingan di Emirates Stadium.

Chelsea dan Badai Absensi

Di kubu lawan, Liam Rosenior harus memutar otak lebih keras. Chelsea datang dengan pincang setelah Wesley Fofana menerima kartu merah di laga kontra Burnley. Absennya Marc Cucurella dan Estevao Willian juga mengurangi daya ledak di sisi sayap. Harapan The Blues kini bertumpu pada kreativitas Cole Palmer dan ketajaman Joao Pedro yang sudah mengemas 11 gol musim ini.

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori Arsenal Chelsea Posisi Klasemen 1 6 Gol Dicetak 56 48 Top Skor V. Gyokeres (10) Joao Pedro (11)

