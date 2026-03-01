Hasil Babak I Manchester United vs Crystal Palace: Lacroix Kejutkan Old Trafford, Sesko Samakan Kedudukan

Headline
PERTANDINGAN pekan ke-28 Liga Inggris 2025/2026 antara Manchester United dan Crystal Palace di Stadion Old Trafford, Minggu (1/3/2026), menyajikan duel sengit sejak menit awal. Hingga turun minum, kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1.
Crystal Palace sempat mengejutkan publik tuan rumah melalui gol cepat bek mereka, Maxence Lacroix. Namun, Manchester United yang tampil dominan berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi striker anyar mereka, Benjamin Sesko.
Laga baru berjalan empat menit, gawang Manchester United yang dikawal Senne Lammens sudah bergetar. Berawal dari skema tendangan sudut, Maxence Lacroix berhasil melepaskan diri dari kawalan Leny Yoro dan menanduk bola dengan tajam ke pojok gawang. Skor 0-1 untuk keunggulan The Eagles.
Tersentak oleh gol cepat tersebut, Setan Merah di bawah arahan Michael Carrick langsung meningkatkan intensitas serangan. Bruno Fernandes menjadi kreator utama di lini tengah, berkali-kali memberikan umpan kunci ke jantung pertahanan Palace.
Upaya keras United akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32. Striker Slovenia, Benjamin Sesko, membuktikan ketajamannya setelah menerima umpan terobosan dari Matheus Cunha. Dengan penyelesaian dingin, Sesko menaklukkan Dean Henderson untuk mengubah skor menjadi 1-1.
|Statistik
|Manchester United
|Crystal Palace
|Skor
|1
|1
|Penguasaan Bola
|64%
|36%
|Tembakan (On Target)
|7 (3)
|4 (2)
Senne Lammens (GK); Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes (C), Matheus Cunha; Benjamin Sesko.
Dean Henderson (GK); Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Daniel Munoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Brennan Johnson; Jorgen Strand Larsen.
Stadion: Old Trafford, Manchester.
