Senne Lammens, Titisan Van der Sar yang Menenangkan Lini Belakang Manchester United

Penjaga gawang Manchester United Senne Lammens(AFP/Paul ELLIS)

PENJAGA gawang muda Manchester United Senne Lammens tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya setelah menerima pujian dari salah satu kiper legendaris klub, Edwin van der Sar. Kiper asal Belgia tersebut mengaku sangat mengagumi sosok pria asal Belanda itu sejak lama.

"Edwin Van Der Sar adalah seseorang yang saya kagumi dan jadikan panutan. Jadi, menyenangkan bisa mendengar sesuatu tentang saya darinya, apalagi ketika itu adalah kata-kata yang positif," ujar Lammens sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Jumat (27/2).

Pujian tersebut bermula dari analisis Van der Sar di studio Sky Sports pascakemenangan tipis Manchester United atas Everton dengan skor 1-0 pada Senin (23/2) waktu setempat.

Van der Sar menilai Lammens tampil luar biasa dalam mengawal gawang Setan Merah. Legenda tersebut secara spesifik menyoroti kemampuan Lammens dalam melakukan penyelamatan krusial serta kekuatan tangannya yang dinilai sangat mumpuni bagi pemain yang baru berusia 23 tahun.

Kemiripan Karakter dan Latar Belakang

Lammens merasa ada keterikatan emosional dengan Van der Sar, mengingat latar belakang geografis keduanya yang berdekatan.

"Kami agak mirip karena dia dari Belanda dan saya dari Belgia. Jarak negara itu tidak terlalu jauh, jadi kami bisa mengetahui sedikit soal karakter dan latar belakang satu sama lain," tuturnya.

Hal senada diungkapkan oleh manajer Manchester United, Michael Carrick. Meski enggan membandingkan secara langsung dari sisi teknis, Carrick mengakui adanya kemiripan kepribadian antara Lammens dan Van der Sar.

Menurut Carrick, Lammens adalah sosok yang pendiam dan rendah hati, namun memiliki keteguhan yang nyata di lapangan.

"Dia penjaga gawang yang bisa diandalkan dan dipercaya. Alih-alih menciptakan, dia meredakan kekacauan dan menenangkan situasi. Saya rasa Senne adalah sosok seperti itu. Dia terkadang cukup pendiam dan rendah hati, tetapi dia memiliki keteguhan yang nyata," puji Carrick.

Statistik Solid di Musim Debut

Sejak didatangkan dari Royal Antwerp pada awal musim 2025/2026, Lammens telah menunjukkan kontribusi signifikan. Dalam 22 pertandingan di semua kompetisi, ia tercatat telah membukukan lima kali clean sheet.

Berdasarkan data statistik dari Fotmob, Lammens telah melakukan 49 penyelamatan dari total 75 tendangan yang mengarah ke gawangnya sepanjang musim ini, dengan persentase penyelamatan mencapai 65%.

Berkat performa impresifnya sepanjang bulan Februari, ketika ia membantu MU meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang di Liga Primer Inggris, nama Senne Lammens kini masuk dalam nominasi pemain terbaik bulanan internal klub.

Ia akan bersaing dengan dua rekannya, Harry Maguire dan Benjamin Sesko, untuk memperebutkan penghargaan tersebut. (Ant/Z-1)