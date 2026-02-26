Manchester United Siap Lego Andre Onana, Karier Eks Kiper Inter Milan di Ujung Tanduk

Headline
MASA depan Andre Onana di Manchester United tampaknya telah mencapai titik nadir. Laporan terbaru per 25 Februari 2026 menyebutkan bahwa manajemen Setan Merah telah mengambil keputusan bulat untuk menjual kiper asal Kamerun tersebut secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang.
Meskipun Onana saat ini sedang menjalani masa peminjaman di klub Liga Turki, Trabzonspor, ia dilaporkan memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Old Trafford dan memperebutkan posisi nomor satu. Namun, pintu tersebut tampaknya sudah tertutup rapat oleh pihak klub dan manajer interim, Michael Carrick.
Ada beberapa faktor kunci yang membuat United kehilangan kesabaran terhadap kiper yang didatangkan seharga £47,2 juta pada 2023 lalu tersebut:
|Klub Pinjaman
|Trabzonspor (Turki)
|Status Kontrak MU
|Hingga Juni 2028
|Harga Pasar Saat Ini
|Sekitar €15 Juta (via Transfermarkt)
Hingga saat ini, belum ada klub yang secara resmi mengajukan tawaran. Namun, dengan reputasinya sebagai eks finalis Liga Champions bersama Inter Milan, Onana diprediksi masih memiliki daya tarik bagi klub-klub di Serie A atau Ligue 1 yang membutuhkan kiper berpengalaman dengan kemampuan build-up bola dari belakang.
Di sisi lain, Manchester United dikabarkan mulai memantau kiper Atalanta, Marco Carnesecchi, sebagai pelapis sekaligus pesaing bagi Lammens untuk musim depan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
