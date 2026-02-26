Headline
Manchester United Siap Lego Andre Onana, Karier Eks Kiper Inter Milan di Ujung Tanduk

Basuki Eka Purnama
26/2/2026 16:43
Penjaga gawang Manchester United Andre Onana(AFP/OLI SCARFF )

MASA depan Andre Onana di Manchester United tampaknya telah mencapai titik nadir. Laporan terbaru per 25 Februari 2026 menyebutkan bahwa manajemen Setan Merah telah mengambil keputusan bulat untuk menjual kiper asal Kamerun tersebut secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang.

Meskipun Onana saat ini sedang menjalani masa peminjaman di klub Liga Turki, Trabzonspor, ia dilaporkan memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Old Trafford dan memperebutkan posisi nomor satu. Namun, pintu tersebut tampaknya sudah tertutup rapat oleh pihak klub dan manajer interim, Michael Carrick.

Alasan Manchester United Melepas Andre Onana

Ada beberapa faktor kunci yang membuat United kehilangan kesabaran terhadap kiper yang didatangkan seharga £47,2 juta pada 2023 lalu tersebut:

Baca juga : Andre Onana dan Altay Bayindir tidak Meyakinkan, Manchester United Incar Kiper Baru

  • Blunder Fatal: Penampilan Onana di ajang Piala Liga melawan Grimsby Town pada awal musim 2025/2026 dianggap sebagai "titik nadir" yang mengakhiri kepercayaan manajemen.
  • Kegemilangan Senne Lammens: Kehadiran kiper muda Belgia, Senne Lammens, telah memberikan stabilitas di lini pertahanan United. Lammens kini menjadi pilihan utama yang tak tergoyahkan.
  • Rebuild di Bawah INEOS: Di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, United bersikap lebih kejam terhadap pemain yang tidak memberikan kontribusi maksimal, meski harus menanggung kerugian finansial.

Statistik Singkat Andre Onana (Musim 2025/2026)

Klub Pinjaman Trabzonspor (Turki)
Status Kontrak MU Hingga Juni 2028
Harga Pasar Saat Ini Sekitar €15 Juta (via Transfermarkt)

Mencari Pelabuhan Baru

Hingga saat ini, belum ada klub yang secara resmi mengajukan tawaran. Namun, dengan reputasinya sebagai eks finalis Liga Champions bersama Inter Milan, Onana diprediksi masih memiliki daya tarik bagi klub-klub di Serie A atau Ligue 1 yang membutuhkan kiper berpengalaman dengan kemampuan build-up bola dari belakang.

Di sisi lain, Manchester United dikabarkan mulai memantau kiper Atalanta, Marco Carnesecchi, sebagai pelapis sekaligus pesaing bagi Lammens untuk musim depan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
