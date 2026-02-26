Mohamed Salah Pilih Bertahan di Anfield: Loyalitas di Tengah Godaan Arab Saudi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Masa depan Mohamed Salah di Liverpool akhirnya menemui titik terang. Di tengah derasnya spekulasi mengenai kepindahannya ke Liga Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2026, bintang asal Mesir tersebut dilaporkan telah memantapkan hati untuk bertahan di Merseyside hingga masa kontraknya berakhir pada Juni 2027.
Keputusan ini terbilang mengejutkan mengingat hubungan Salah dengan manajer Arne Slot sempat memanas pada akhir 2025. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Salah ingin meninggalkan Liverpool dengan kepala tegak dan memastikan klub tetap kompetitif sebelum ia benar-benar pergi.
Musim 2025/2026 menjadi tantangan tersendiri bagi sang "Raja Mesir". Hingga Februari 2026, produktivitas gol Salah mengalami penurunan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Meski demikian, pengaruhnya di ruang ganti tetap tak tergantikan. Dengan kontrak yang masih menyisakan satu tahun lagi setelah musim ini berakhir, Salah ingin membuktikan bahwa dirinya masih memiliki level permainan tertinggi di Liga Primer Inggris.
Klub raksasa Arab Saudi, Al-Ittihad, yang baru saja kehilangan Karim Benzema ke Al-Hilal, dikabarkan menjadikan Salah sebagai target utama untuk membangun kembali kekuatan mereka. Namun, keinginan Salah untuk tetap berada di Eropa dan menyelesaikan misinya di Anfield menjadi tembok besar bagi ambisi klub tersebut.
Liverpool sendiri dikabarkan menghargai keputusan sang pemain. Meskipun manajemen klub sempat mempertimbangkan untuk menjualnya guna mendapatkan dana segar sebelum kontraknya habis, loyalitas Salah kepada pendukung The Reds tampaknya menjadi faktor penentu dalam diskusi internal terakhir.
|Kompetisi
|Penampilan
|Gol
|Assist
|Liga Primer Inggris
|24
|7
|8
|Liga Champions
|6
|2
|3
|Total
|30
|9
|11
Dengan bertahannya Salah, beban Arne Slot kini beralih pada bagaimana mengintegrasikan kembali sang pemain ke dalam skema utamanya secara maksimal. Apakah Salah akan mampu kembali ke performa terbaiknya dan memberikan trofi perpisahan yang manis di tahun 2027? Publik Anfield kini hanya bisa menunggu pembuktian sang legenda.
PENAFIAN
Artikel ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan hasil peliputan reporter. Seluruh isi telah melalui proses penyuntingan, verifikasi fakta, dan penilaian editorial oleh redaksi.
Penjaga gawang asal Brasil Alisson Becker tidak ikut dalam rombongan Liverpool yang bertolak ke Istanbul setelah mengalami gangguan kebugaran mendadak.
Hasil undian perempat final Piala FA 2026 menyajikan duel panas Manchester City vs Liverpool di Etihad. Simak jadwal lengkap babak 8 besar FA Cup di sini.
Unggahan yang dihasilkan Grok mencakup narasi menyakitkan tentang tragedi Hillsborough, Heysel, jatuhnya pesawat di Muenchen, hingga wafatnya mantan penyerang Liverpool, Diogo Jota.
Andy Robertson mengakui bahwa ketertarikan dari Tottenham Hotspur memang nyata. Proses negosiasi bahkan sempat melibatkan pembicaraan serius di tingkat klub.
Pelatih Liverpool Arne Slot mengaku lega timnya mampu bangkit dan membalas kekalahan dari Wolves dengan kemenangan 3-1 pada babak kelima FA Cup di Stadion Molineux, Sabtu (7/3) dini hari.
Liverpool bungkam Wolves 1-3 di Molineux Stadium pada putaran kelima Piala FA 2026. Rio Ngumoha tampil memukau dalam laga balas dendam The Reds.
Callum Wilson resmi bertahan di West Ham United hingga 2027. Simak detail kontrak baru dan alasan Nuno Espirito Santo mempertahankan sang striker veteran.
Andy Robertson mengakui bahwa ketertarikan dari Tottenham Hotspur memang nyata. Proses negosiasi bahkan sempat melibatkan pembicaraan serius di tingkat klub.
Luciano Spalletti beri sinyal terkait masa depan Jonathan David di Juventus usai libas Pisa 4-0.
Penjaga gawang Liverpool Alisson Becker dilaporkan diminati dua klub Serie A, Juventus dan AC Milan.
Antoine Griezmann, dilaporkan tengah berada di ambang pintu keluar dari Atletico Madrid menuju Amerika Serikat untuk bergabung dengan klub MLS, Orlando City SC.
Harry Maguire menyatakan niatnya untuk bertahan di Manchester United.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved