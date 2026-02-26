Mohamed Salah Pilih Bertahan di Anfield: Loyalitas di Tengah Godaan Arab Saudi

Penyerang Liverpool Mohamed Salah(AFP/Darren Staples)

Masa depan Mohamed Salah di Liverpool akhirnya menemui titik terang. Di tengah derasnya spekulasi mengenai kepindahannya ke Liga Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2026, bintang asal Mesir tersebut dilaporkan telah memantapkan hati untuk bertahan di Merseyside hingga masa kontraknya berakhir pada Juni 2027.

Keputusan ini terbilang mengejutkan mengingat hubungan Salah dengan manajer Arne Slot sempat memanas pada akhir 2025. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Salah ingin meninggalkan Liverpool dengan kepala tegak dan memastikan klub tetap kompetitif sebelum ia benar-benar pergi.

Komitmen di Tengah Penurunan Performa

Musim 2025/2026 menjadi tantangan tersendiri bagi sang "Raja Mesir". Hingga Februari 2026, produktivitas gol Salah mengalami penurunan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Meski demikian, pengaruhnya di ruang ganti tetap tak tergantikan. Dengan kontrak yang masih menyisakan satu tahun lagi setelah musim ini berakhir, Salah ingin membuktikan bahwa dirinya masih memiliki level permainan tertinggi di Liga Primer Inggris.

Informasi Penting: Mohamed Salah telah mencetak total 252 gol untuk Liverpool sejak bergabung pada 2017, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub.

Penolakan Terhadap Tawaran Al-Ittihad

Klub raksasa Arab Saudi, Al-Ittihad, yang baru saja kehilangan Karim Benzema ke Al-Hilal, dikabarkan menjadikan Salah sebagai target utama untuk membangun kembali kekuatan mereka. Namun, keinginan Salah untuk tetap berada di Eropa dan menyelesaikan misinya di Anfield menjadi tembok besar bagi ambisi klub tersebut.

Liverpool sendiri dikabarkan menghargai keputusan sang pemain. Meskipun manajemen klub sempat mempertimbangkan untuk menjualnya guna mendapatkan dana segar sebelum kontraknya habis, loyalitas Salah kepada pendukung The Reds tampaknya menjadi faktor penentu dalam diskusi internal terakhir.

Statistik Mohamed Salah (Hingga Februari 2026)

Kompetisi Penampilan Gol Assist Liga Primer Inggris 24 7 8 Liga Champions 6 2 3 Total 30 9 11

Dengan bertahannya Salah, beban Arne Slot kini beralih pada bagaimana mengintegrasikan kembali sang pemain ke dalam skema utamanya secara maksimal. Apakah Salah akan mampu kembali ke performa terbaiknya dan memberikan trofi perpisahan yang manis di tahun 2027? Publik Anfield kini hanya bisa menunggu pembuktian sang legenda.

PENAFIAN

Artikel ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan hasil peliputan reporter. Seluruh isi telah melalui proses penyuntingan, verifikasi fakta, dan penilaian editorial oleh redaksi.