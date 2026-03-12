West Ham United Siap Permanenkan Axel Disasi dari Chelsea

Bek West Ham United Axel Disasi (tengah)(AFP/Darren Staples)

WEST Ham United dikabarkan tengah menyusun rencana serius untuk mengubah status Axel Disasi dari pemain pinjaman menjadi permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek asal Prancis tersebut telah menjadi sosok krusial di jantung pertahanan The Hammers sejak kedatangannya dari Chelsea pada Januari 2026.

Manajer West Ham, Nuno Espirito Santo, dilaporkan sangat terkesan dengan kepemimpinan dan ketangguhan fisik yang ditunjukkan Disasi. Kehadirannya memberikan stabilitas yang dibutuhkan tim dalam upaya menjauh dari zona degradasi Liga Primer Inggris musim ini.

Mengapa West Ham United Ingin Mempermanenkan Axel Disasi?

Sejak bergabung dengan status pinjaman, statistik pertahanan West Ham mengalami peningkatan signifikan. Disasi tidak hanya kuat dalam duel udara, tetapi juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dari lini belakang, sesuai dengan skema permainan yang diinginkan Nuno. Pemain berusia 28 tahun itu sendiri dikabarkan merasa sangat bahagia di London Timur dan siap berkomitmen jangka panjang.

Kategori Detail Estimasi Harga yang Diminta Chelsea £25 Juta - £30 Juta Valuasi West Ham £15 Juta - £20 Juta Konversi Mata Uang Rupiah Rp500 Miliar - Rp600 Miliar (Estimasi)

Kejelasan mengenai masa depan Axel Disasi diperkirakan akan menemui titik terang setelah kepastian posisi West Ham di klasemen akhir Premier League 2025/2026 didapatkan pada bulan Mei mendatang.

