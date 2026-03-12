West Ham United Siap Permanenkan Axel Disasi dari Chelsea

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
WEST Ham United dikabarkan tengah menyusun rencana serius untuk mengubah status Axel Disasi dari pemain pinjaman menjadi permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek asal Prancis tersebut telah menjadi sosok krusial di jantung pertahanan The Hammers sejak kedatangannya dari Chelsea pada Januari 2026.
Manajer West Ham, Nuno Espirito Santo, dilaporkan sangat terkesan dengan kepemimpinan dan ketangguhan fisik yang ditunjukkan Disasi. Kehadirannya memberikan stabilitas yang dibutuhkan tim dalam upaya menjauh dari zona degradasi Liga Primer Inggris musim ini.
Sejak bergabung dengan status pinjaman, statistik pertahanan West Ham mengalami peningkatan signifikan. Disasi tidak hanya kuat dalam duel udara, tetapi juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dari lini belakang, sesuai dengan skema permainan yang diinginkan Nuno. Pemain berusia 28 tahun itu sendiri dikabarkan merasa sangat bahagia di London Timur dan siap berkomitmen jangka panjang.
|Kategori
|Detail Estimasi
|Harga yang Diminta Chelsea
|£25 Juta - £30 Juta
|Valuasi West Ham
|£15 Juta - £20 Juta
|Konversi Mata Uang Rupiah
|Rp500 Miliar - Rp600 Miliar (Estimasi)
Kejelasan mengenai masa depan Axel Disasi diperkirakan akan menemui titik terang setelah kepastian posisi West Ham di klasemen akhir Premier League 2025/2026 didapatkan pada bulan Mei mendatang.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Pedro Neto terlihat mendorong remaja pemungut bola dengan kedua tangannya hingga terjatuh ke kursi di masa injury time saat Chelsea tertinggal 5-2 dari PSG.
Mengapa Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, dan Spurs raih hasil minor di 16 Besar UCL 2026? Simak analisis taktik dan penyebab kegagalannya di sini.
Khvicha Kvaratskhelia menjadi bintang PSG meski turun sebagai pemain pengganti dengan memborong dua gol di penghujung laga.
Dalam 11 pertemuan terakhir di semua kompetisi, baik PSG maupun Chelsea sama-sama mengoleksi 3 kemenangan, sementara 5 laga sisanya berakhir imbang.
Arsenal, Chelsea, dan Manchester United bersaing mendapatkan Johan Manzambi dari SC Freiburg. Simak profil gelandang yang dijuluki Michael Ballack baru ini.
West Ham United menang lewat adu penalti dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu atas Brentford di putaran kelima Piala FA.
Simak preview laga West Ham United vs Brentford di putaran kelima Piala FA 2026. Prediksi susunan pemain, H2H, dan jadwal siaran langsung di London Stadium.
Callum Wilson resmi bertahan di West Ham United hingga 2027. Simak detail kontrak baru dan alasan Nuno Espirito Santo mempertahankan sang striker veteran.
West Ham United petik poin penuh di Craven Cottage lewat gol Crysencio Summerville. Kemenangan 1-0 atas Fulham ini jaga harapan West Ham lolos dari zona degradasi.
Prediksi skor Fulham vs West Ham United di Liga Inggris 2026. Misi The Cottagers ke zona Eropa vs perjuangan The Hammers lolos degradasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved