Preview Fulham vs West Ham United: Misi Eropa Melawan Ancaman Degradasi

PERTARUNGAN sengit bertajuk Derby London akan tersaji di Craven Cottage saat Fulham menjamu West Ham United dalam lanjutan pekan ke-29 Liga Premier Inggris 2025/2026, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB. Laga ini menjadi momentum krusial bagi kedua tim yang memiliki misi bertolak belakang di tabel klasemen.
Skuad asuhan Marco Silva tengah berada dalam tren positif. Setelah menumbangkan Tottenham Hotspur 2-1 di laga terakhir, The Cottagers kini mengintip peluang untuk finis di zona Eropa. Menempati peringkat ke-9 dengan koleksi 40 poin, Fulham hanya berselisih lima poin dari Chelsea di posisi keenam.
Kekuatan utama Fulham musim ini terletak pada agresivitas Harry Wilson dan kreativitas Alex Iwobi di lini tengah. Selain itu, mereka memiliki catatan pertahanan yang disiplin di awal laga, menjadi salah satu dari sedikit tim yang belum pernah kebobolan sebelum menit ke-15 di Liga Inggris musim ini.
Kondisi kontras dialami West Ham United. Kekalahan memalukan 2-5 dari Liverpool membuat posisi pelatih Nuno Espirito Santo kian terpojok. Berada di peringkat ke-18, The Hammers wajib mencuri poin di Craven Cottage jika ingin menjaga asa bertahan di kasta tertinggi.
Masalah kronis di lini belakang menjadi pekerjaan rumah besar. West Ham tercatat sebagai tim dengan pertahanan terburuk kedua di liga, setelah kebobolan 54 gol dari 28 pertandingan. Buruknya koordinasi di babak kedua seringkali menjadi penyebab kekalahan telak mereka musim ini.
|Tim
|Prediksi Lineup (Starting XI)
|Fulham (4-2-3-1)
|Leno; Tete, Diop, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Chukwueze, Smith Rowe, Bobb; Jimenez.
|West Ham (4-5-1)
|Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Soucek, Magassa, Fernandes, Summerville; Castellanos.
Prediksi Skor: Melihat performa kandang Fulham yang solid dan rapuhnya pertahanan West Ham, tuan rumah diunggulkan menang tipis 2-1 dalam laga yang diprediksi akan berlangsung terbuka.
