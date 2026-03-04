Liverpool vs Wolves, Virgil van Dijk Soroti Lemahnya Kreativitas dan Pengambilan Keputusan

Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, ungkap rasa kecewa setelah The Reds takluk 1-2 dari Wolves. Ia menyoroti pengambilan keputusan yang buruk di lapangan.(Liverpool)

KAPTEN Liverpool, Virgil van Dijk, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah The Reds menyerah 1-2 dari tuan rumah Wolverhampton Wanderers di Molineux, Selasa malam. Gol dramatis Andre di masa injury time memastikan kemenangan bagi tim asuhan Rob Edwards dan memutus tren positif Liverpool.

Dalam laga tersebut, Wolves unggul lebih dulu lewat Rodrigo Gomes pada menit ke-78. Meski Mohamed Salah sempat menyamakan kedudukan tak lama kemudian, sepakan Andre yang berbelok arah di pengujung laga memaksa Liverpool pulang dengan tangan hampa.

Kritik Tajam Sang Kapten

Berbicara kepada TNT Sports usai pertandingan, Van Dijk memberikan evaluasi jujur terkait performa timnya. Ia menilai kekalahan ini merupakan konsekuensi logis dari kegagalan Liverpool tampil dominan meski menguasai bola.

Baca juga : Liverpool Tumbang di Markas Wolves: Rekor Buruk Menit Berdarah Hantui Arne Slot

"Saya pikir ini adalah kesalahan kami sendiri. Kami bermain lambat, mudah ditebak, dan ceroboh dalam penguasaan bola serta salah dalam mengambil keputusan," tegas bek asal Belanda tersebut.

Meskipun merasa pertahanan Liverpool tidak banyak memberikan peluang bersih bagi lawan, Van Dijk menekankan bahwa performa standar rendah seperti itu akan selalu berisiko membuahkan hasil negatif. "Itu adalah fakta dan sangat mengecewakan untuk malam ini," tambahnya.

Masalah Konsistensi dan Agresivitas

Liverpool sejatinya mendominasi penguasaan bola sejak awal laga, namun mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Van Dijk mengakui timnya gagal menemukan sentuhan akhir yang mematikan.

Baca juga : Liverpool vs Man City: Virgil van Dijk Ungkap City Tak Pernah Bisa Dikendalikan

"Kami sebagai tim ingin memulai pertandingan sebaik mungkin. Hari ini kami memiliki mayoritas penguasaan bola, tetapi saya pikir kami masih membuat keputusan yang salah dan tidak bisa menemukan hasil akhir (gol)," jelas Van Dijk.

Kekalahan ini juga menghentikan catatan pertahanan solid Liverpool yang sebelumnya sempat meraih beberapa clean sheet. Baginya, kebobolan dua gol dalam satu laga sangatlah membuat frustrasi.

Menatap Kebangkitan di Piala FA

Hasil minor ini diakui Van Dijk membuat persaingan memperebutkan posisi lima besar klasemen semakin berat. Ia menyadari bahwa musim ini akan penuh dengan dinamika pasang-surut karena ketatnya persaingan di Liga Premier yang menuntut performa maksimal setiap tiga atau empat hari sekali.

Meski terpukul, Van Dijk meminta rekan-rekannya untuk segera bangkit. Liverpool dijadwalkan kembali ke Molineux dalam beberapa hari ke depan untuk menghadapi Wolves di ajang Piala FA.

"Kami harus segera bangkit karena kami akan kembali ke sini dalam beberapa hari dan kami ingin tampil baik di Piala FA. Kami harus menunjukkan reaksi," pungkasnya.

Kekalahan ini menjadi pengingat keras bagi skuat asuhan Arne Slot bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menjaga asa kompetisi Eropa tetap hidup. (Liverpool/Z-2)