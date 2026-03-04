Liverpool Tumbang di Markas Wolves: Rekor Buruk Menit Berdarah Hantui Arne Slot

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MANAJER Liverpool, Arne Slot, nampaknya benar-benar kehilangan kegembiraannya dalam menyaksikan pertandingan Liga Premier Inggris. Setelah sempat melontarkan kritik terhadap kualitas kompetisi di awal pekan, Slot kini harus menyaksikan timnya tersungkur 1-2 di markas tim juru kunci, Wolverhampton Wanderers.
Suasana kontras menyelimuti Molineux saat manajer Wolves, Rob Edwards, merayakan gol kemenangan Andre pada menit ke-94 dengan selebrasi emosional. Di sisi lain, pemandangan tribun tim tamu yang mulai mengosong sebelum peluit panjang berbunyi menjadi simbol kekecewaan mendalam para pendukung The Reds.
Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Liverpool yang tengah berjuang mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Dengan sisa sembilan pertandingan, bayang-bayang kegagalan finansial akibat absen dari kompetisi tertinggi Eropa tersebut kini menjadi ancaman nyata.
Dalam laga tersebut, Liverpool dinilai gagal menciptakan peluang yang cukup dan tampil rapuh di lini pertahanan. Arne Slot tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya atas inkonsistensi anak asuhnya.
"Bagaimana saya merangkum ini? Cerita lama yang sama," ujar Slot usai pertandingan. "Ekspektasi saya telah berubah sepanjang musim karena saya mengharapkan lebih dari kami dan apa yang kami perjuangkan sekarang. Tapi ini adalah kemunduran lain dan kami sama sekali tidak membantu diri sendiri dengan hasil ini."
Slot juga mengakui bahwa kehilangan poin dari tim papan bawah merupakan kekhawatiran besar. Meski begitu, ia mencoba membela timnya dengan menyebut bahwa Wolves sedang dalam momentum positif setelah sebelumnya berhasil mencuri poin dari Aston Villa dan Arsenal.
Liverpool, yang secara historis dikenal sebagai tim yang sering mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, justru mengalami nasib sebaliknya musim ini. The Reds mencatatkan rekor buruk dengan menelan lima kekalahan akibat gol di masa injury time, jumlah terbanyak yang pernah dialami sebuah tim dalam satu musim Liga Premier Inggris.
Kapten tim, Virgil van Dijk, memberikan kritik tajam terhadap performa timnya yang dianggap terlalu mudah ditebak.
"Saya pikir ini karena diri kami sendiri," kata Van Dijk. "Kami bermain lambat, mudah ditebak, ceroboh dalam penguasaan bola, dan mengambil keputusan yang salah. Kami tidak memberikan banyak peluang, tetapi jika tampil seperti itu, maka hasil seperti ini adalah faktanya. Ini mengecewakan."
Kekalahan ini menuntut evaluasi total dari Arne Slot jika tidak ingin musim pertamanya di Anfield berakhir tanpa partisipasi di panggung elit Eropa. (BBC/Z-2)
Manajer Wolves, Rob Edwards, memuji semangat juang pemainnya setelah kemenangan dramatis atas Liverpool. Edwards kini membidik kemenangan di Piala FA.
Wolverhampton Wanderers berikan kejutan besar dengan mengalahkan Liverpool 2-1 di Molineux. Gol dramatis André di masa injury time bungkam skuat Arne Slot.
Liverpool bertandang ke Molineux menghadapi Wolves dalam misi menembus zona Liga Champions. Simak preview, prediksi skor, dan update cedera terbaru.
Simak preview lengkap Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers di Liga Primer 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Selhurst Park.
Hasil Wolves vs Arsenal berakhir imbang 2-2. Mikel Arteta kritik mentalitas Arsenal setelah keunggulan dua gol sirna di tangan Wolverhampton di Molineux.
Pelatih Liverpool Arne Slot mengaku lega timnya mampu bangkit dan membalas kekalahan dari Wolves dengan kemenangan 3-1 pada babak kelima FA Cup di Stadion Molineux, Sabtu (7/3) dini hari.
KEKALAHAN memalukan dialami tim Arne Slot saat laga Wolves vs Liverpool yang takluk 1-2 dari juru kunci klasemen Liga Inggris di Stadion Molineux, Rabu (4/3)
Liverpool bertandang ke Molineux menghadapi Wolves dalam misi menembus zona Liga Champions. Simak preview, prediksi skor, dan update cedera terbaru.
Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengungkapkan pandangannya mengenai perkembangan gaya permainan di Liga Inggris yang semakin tak menarik.
PELATIH Liverpool Arne Slot menikmati kemenangan besar yang diraih timnya dalam laga Liverpool vs West Ham United di pekan ke-28 Liga Inggris 2025/2026 di Anfield, Sabtu (28/2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved