Preview Wolves vs Liverpool: Ujian Konsistensi Arne Slot di Molineux

Preview Wolves vs Liverpool(ChatGPT)

Liverpool akan melanjutkan perjuangan mereka menembus empat besar Liga Premier Inggris saat bertandang ke markas tim juru kunci, Wolverhampton Wanderers, di Molineux Stadium pada Rabu (4/3/2026) dini hari WIB. Meski terpaut jauh di klasemen, laga ini diprediksi tidak akan berjalan mudah bagi The Reds.

Momentum Berlawanan di Molineux

Liverpool datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah melumat West Ham United 5-2 di Anfield. Pasukan Arne Slot kini menempati posisi kelima dengan 48 poin, hanya terpaut tiga angka dari zona Liga Champions. Menariknya, Liverpool baru saja mencatatkan rekor unik di Liga Premier dengan mencetak tujuh gol beruntun melalui situasi bola mati (non-penalty set pieces).

Di sisi lain, Wolves meski berada di dasar klasemen (peringkat 20), baru saja meraih kemenangan emosional 2-0 atas rival lokal mereka, Aston Villa. Tim asuhan Rob Edwards ini dikenal sering menyulitkan tim raksasa saat bermain di kandang, terbukti dengan keberhasilan mereka mencuri poin dari tiga tim penghuni empat besar musim ini.

Informasi Pertandingan:

Stadion: Molineux Stadium, Wolverhampton

Waktu: Rabu, 4 Maret 2026 | 03.15 WIB

Wasit: Thomas Bramall

Badai Cedera Menghantam Anfield

Kabar buruk bagi pendukung Liverpool adalah absennya sang bintang baru, Florian Wirtz. Pemain asal Jerman itu mengalami cedera punggung dan dipastikan absen dalam laga ini. Arne Slot harus memutar otak karena daftar absen Liverpool cukup panjang, mencakup Alexander Isak, Wataru Endo, hingga Conor Bradley.

"Pertandingan besok mungkin datang terlalu cepat bagi Florian. Kami berharap dia bisa kembali pekan depan," ujar Arne Slot dalam konferensi pers pralaga di AXA Training Centre.

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prediksi Starting XI Wolves (3-4-2-1) Jose Sa; Mosquera, S. Bueno, Toti; Tchatchoua, A. Gomes, J. Gomes, H. Bueno; Bellegarde, Mateus Mane; Adam Armstrong. Liverpool (4-2-3-1) Alisson; Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Hugo Ekitike.

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

27/12/2025: Liverpool 2-1 Wolves (EPL)

16/02/2025: Liverpool 2-1 Wolves (EPL)

28/09/2024: Wolves 1-2 Liverpool (EPL)

19/05/2024: Liverpool 2-0 Wolves (EPL)

16/09/2023: Wolves 1-3 Liverpool (EPL)

