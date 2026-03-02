Preview Wolves vs Liverpool: Ujian Konsistensi Arne Slot di Molineux

Headline
Liverpool akan melanjutkan perjuangan mereka menembus empat besar Liga Premier Inggris saat bertandang ke markas tim juru kunci, Wolverhampton Wanderers, di Molineux Stadium pada Rabu (4/3/2026) dini hari WIB. Meski terpaut jauh di klasemen, laga ini diprediksi tidak akan berjalan mudah bagi The Reds.
Liverpool datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah melumat West Ham United 5-2 di Anfield. Pasukan Arne Slot kini menempati posisi kelima dengan 48 poin, hanya terpaut tiga angka dari zona Liga Champions. Menariknya, Liverpool baru saja mencatatkan rekor unik di Liga Premier dengan mencetak tujuh gol beruntun melalui situasi bola mati (non-penalty set pieces).
Di sisi lain, Wolves meski berada di dasar klasemen (peringkat 20), baru saja meraih kemenangan emosional 2-0 atas rival lokal mereka, Aston Villa. Tim asuhan Rob Edwards ini dikenal sering menyulitkan tim raksasa saat bermain di kandang, terbukti dengan keberhasilan mereka mencuri poin dari tiga tim penghuni empat besar musim ini.
Kabar buruk bagi pendukung Liverpool adalah absennya sang bintang baru, Florian Wirtz. Pemain asal Jerman itu mengalami cedera punggung dan dipastikan absen dalam laga ini. Arne Slot harus memutar otak karena daftar absen Liverpool cukup panjang, mencakup Alexander Isak, Wataru Endo, hingga Conor Bradley.
"Pertandingan besok mungkin datang terlalu cepat bagi Florian. Kami berharap dia bisa kembali pekan depan," ujar Arne Slot dalam konferensi pers pralaga di AXA Training Centre.
|Tim
|Prediksi Starting XI
|Wolves (3-4-2-1)
|Jose Sa; Mosquera, S. Bueno, Toti; Tchatchoua, A. Gomes, J. Gomes, H. Bueno; Bellegarde, Mateus Mane; Adam Armstrong.
|Liverpool (4-2-3-1)
|Alisson; Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Hugo Ekitike.
Kapan pertandingan Wolves vs Liverpool dimulai?
Pertandingan dijadwalkan kick-off pada Rabu, 4 Maret 2026, pukul 03.15 WIB.
Di mana lokasi pertandingan Wolves vs Liverpool?
Laga akan berlangsung di Molineux Stadium, Wolverhampton, West Midlands.
Apakah Florian Wirtz bermain melawan Wolves?
Tidak, Florian Wirtz dipastikan absen karena cedera punggung yang dialaminya saat pemanasan pekan lalu.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
