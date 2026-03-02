Preview Leeds United vs Sunderland: Misi Bangkit di Elland Road Tanpa Daniel Farke

Preview Leeds vs Sunderland(ChatGPT)

Pekan ke-29 Liga Premier Inggris 2025/2026 akan menyajikan duel menarik antara dua tim promosi, Leeds United dan Sunderland, di Stadion Elland Road pada Rabu (4/3/2026) pukul 02.30 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah mencari konsistensi di papan tengah klasemen.

Leeds United saat ini berada di posisi ke-15 dengan 31 poin, hanya terpaut enam angka dari zona merah. Sementara itu, Sunderland duduk sedikit lebih nyaman di peringkat ke-12 dengan koleksi 37 poin. Namun, performa "The Black Cats" di laga tandang sedang menjadi sorotan tajam karena belum pernah menang di luar kandang sejak Oktober lalu.

Kondisi Tim: Leeds Kehilangan Sang Nakhoda

Kabar buruk menimpa tuan rumah. Manajer Daniel Farke dipastikan absen mendampingi tim di pinggir lapangan setelah menerima kartu merah dalam laga melawan Manchester City akhir pekan lalu. Asisten pelatih Eddie Riemer akan memegang kendali taktis saat menghadapi Sunderland.

Di sisi pemain, Leeds masih kehilangan Noah Okafor karena cedera hamstring. Namun, lini depan mereka tetap berbahaya dengan kehadiran Dominic Calvert-Lewin dan Lukas Nmecha yang diprediksi akan turun sebagai starter dalam formasi 3-5-2.

Di kubu Sunderland, manajer Régis Le Bris dipusingkan dengan absennya sejumlah pemain pilar seperti Brian Brobbey dan Nordi Mukiele. Sunderland juga tercatat sebagai tim yang cukup pragmatis, dengan rata-rata gol yang minim namun memiliki pertahanan yang cukup solid dibanding tim-tim di bawah mereka.

Statistik Kunci & Head-to-Head

Fakta Pertandingan: Leeds United tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhir melawan Sunderland di semua kompetisi.

Sunderland hanya menang 2 kali dari 11 pertemuan terakhir melawan Leeds di Liga Premier Inggris.

Leeds mencetak 4 gol di 15 menit pertama pertandingan kandang mereka musim ini (tertinggi di liga).

Sunderland belum pernah menang di laga tandang sejak mengalahkan Chelsea pada Oktober 2025.

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prediksi Lineup (Starting XI) Leeds United (3-5-2) Darlow; Struijk, Rodon, Bornauw; Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Nmecha, Calvert-Lewin. Sunderland (4-2-3-1) Roefs; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Sadiki, Xhaka; Traore, Diarra, Le Fee; Mayenda.

Prediksi Skor: Leeds United 2-1 Sunderland

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Elland Road memberikan keuntungan psikologis bagi Leeds. Meski tanpa Farke, agresivitas Leeds di menit-menit awal seringkali merepotkan lawan. Sunderland yang tengah mengalami tren penurunan performa diprediksi akan kesulitan menahan gempuran tuan rumah, meski mereka kemungkinan besar akan mencuri satu gol melalui serangan balik.

Lokasi Pertandingan: Stadion Elland Road, Leeds, Inggris.

Waktu Kick-off: Rabu, 4 Maret 2026, pukul 02.30 WIB.

Pertanyaan untuk Pembaca:

Mampukah Leeds United memanfaatkan buruknya rekor tandang Sunderland untuk menjauh dari zona degradasi? Tuliskan prediksi skor Anda di kolom komentar!

