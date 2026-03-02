Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Misi Akhiri Kutukan Kandang: Preview Everton vs Burnley di Hill Dickinson Stadium

Media Indonesia
03/3/2026 14:15
Misi Akhiri Kutukan Kandang: Preview Everton vs Burnley di Hill Dickinson Stadium
Preview Everton vs Burnley(ChatGPT)

Everton akan menjamu Burnley dalam laga pekan ke-29 Liga Premier Inggris di Hill Dickinson Stadium pada Rabu (4/3/2026) dini hari. Pertandingan ini menjadi misi krusial bagi The Toffees untuk mengakhiri rekor buruk di kandang sendiri.

   

Dominasi Tandang vs Kutukan Kandang

   

Baca juga : Scott Parker Bangga! Burnley Curi Poin di Stamford Bridge Lewat Drama Menit Akhir

Pasukan David Moyes baru saja memetik kemenangan impresif 3-2 atas Newcastle United akhir pekan lalu. Namun, performa apik di luar kota tersebut berbanding terbalik dengan catatan mereka di Hill Dickinson Stadium. Everton tercatat gagal meraih kemenangan dalam tujuh laga kandang terakhirnya (2 imbang, 5 kalah).

        

Moyes kemungkinan akan merotasi lini depan dengan memasang Thierno Barry sejak menit awal, menyusul performa gemilangnya sebagai pemain pengganti di laga sebelumnya. Absennya Jack Grealish yang harus menjalani operasi kaki menjadi kehilangan besar, namun kehadiran Kiernan Dewsbury-Hall diharapkan mampu menjaga stabilitas kreativitas lini tengah.

Baca juga : Chelsea vs Burnley: Liam Rosenior Kritik Tajam Mentalitas Pemain Chelsea Usai Ditahan Imbang Burnley

   

Burnley di Ujung Tanduk

   

Sementara itu, Burnley datang dengan beban berat setelah kekalahan tipis 3-4 dari Brentford. Berada di posisi ke-19 klasemen, tim asuhan Scott Parker sangat membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi. Burnley memiliki catatan pertahanan terburuk kedua di liga dengan kebobolan 56 gol dari 28 pertandingan.

   

        Data Pertandingan:        
  • Stadion: Hill Dickinson Stadium, Liverpool
  • Waktu: Rabu, 4 Maret 2026, pukul 02.30 WIB
  • Wasit: Tim Robinson    

   

Prediksi Susunan Pemain

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Everton (4-2-3-1) Burnley (4-4-2)
Pickford (GK) Dubravka (GK)
O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko Humphreys, Worrall, Esteve, Laurent
Garner, Gueye Ward-Prowse, Mejbri, Pires, Larsen
McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye Anthony, Flemming
Thierno Barry -

   

People Also Ask

   

Apakah Everton diunggulkan melawan Burnley?
    Secara peringkat, Everton (8) jauh diunggulkan atas Burnley (19). Namun, performa kandang Everton yang buruk musim ini membuat laga diprediksi akan berjalan ketat.

   

Siapa pemain kunci yang absen?
    Everton kehilangan Jack Grealish dan Carlos Alcaraz. Burnley tanpa Josh Cullen, Armando Broja, dan Zeki Amdouni karena cedera.

   

Bagaimana rekor pertemuan terakhir kedua tim?
    Pertemuan terakhir pada Desember 2025 berakhir imbang 0-0 di Turf Moor.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved