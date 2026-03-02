Misi Akhiri Kutukan Kandang: Preview Everton vs Burnley di Hill Dickinson Stadium

Headline
Everton akan menjamu Burnley dalam laga pekan ke-29 Liga Premier Inggris di Hill Dickinson Stadium pada Rabu (4/3/2026) dini hari. Pertandingan ini menjadi misi krusial bagi The Toffees untuk mengakhiri rekor buruk di kandang sendiri.
Pasukan David Moyes baru saja memetik kemenangan impresif 3-2 atas Newcastle United akhir pekan lalu. Namun, performa apik di luar kota tersebut berbanding terbalik dengan catatan mereka di Hill Dickinson Stadium. Everton tercatat gagal meraih kemenangan dalam tujuh laga kandang terakhirnya (2 imbang, 5 kalah).
Moyes kemungkinan akan merotasi lini depan dengan memasang Thierno Barry sejak menit awal, menyusul performa gemilangnya sebagai pemain pengganti di laga sebelumnya. Absennya Jack Grealish yang harus menjalani operasi kaki menjadi kehilangan besar, namun kehadiran Kiernan Dewsbury-Hall diharapkan mampu menjaga stabilitas kreativitas lini tengah.
Sementara itu, Burnley datang dengan beban berat setelah kekalahan tipis 3-4 dari Brentford. Berada di posisi ke-19 klasemen, tim asuhan Scott Parker sangat membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi. Burnley memiliki catatan pertahanan terburuk kedua di liga dengan kebobolan 56 gol dari 28 pertandingan.
|Everton (4-2-3-1)
|Burnley (4-4-2)
|Pickford (GK)
|Dubravka (GK)
|O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko
|Humphreys, Worrall, Esteve, Laurent
|Garner, Gueye
|Ward-Prowse, Mejbri, Pires, Larsen
|McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye
|Anthony, Flemming
|Thierno Barry
|-
Apakah Everton diunggulkan melawan Burnley?
Secara peringkat, Everton (8) jauh diunggulkan atas Burnley (19). Namun, performa kandang Everton yang buruk musim ini membuat laga diprediksi akan berjalan ketat.
Siapa pemain kunci yang absen?
Everton kehilangan Jack Grealish dan Carlos Alcaraz. Burnley tanpa Josh Cullen, Armando Broja, dan Zeki Amdouni karena cedera.
Bagaimana rekor pertemuan terakhir kedua tim?
Pertemuan terakhir pada Desember 2025 berakhir imbang 0-0 di Turf Moor.
