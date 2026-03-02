Preview Bournemouth vs Brentford: Ambisi Eropa di Vitality Stadium

Preview Bournemouth vs Brentford(ChatGPT)

Pekan ke-29 Liga Premier Inggris 2025/2026 akan menyuguhkan duel menarik antara dua tim kuda hitam, Bournemouth vs Brentford, di Vitality Stadium pada Rabu (4/3/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang sedang bersaing ketat di papan tengah menuju zona Eropa.

Ambisi Eropa di Vitality Stadium

Bournemouth saat ini menempati posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 39 poin. Skuad asuhan Andoni Iraola tengah menikmati tren positif dengan catatan tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir. Namun, efektivitas menjadi catatan penting bagi The Cherries setelah mereka gagal memaksimalkan peluang saat bermain imbang 1-1 melawan Sunderland di laga terakhir.

Di kubu tamu, Brentford yang kini dilatih oleh Keith Andrews tampil mengejutkan dengan bertengger di posisi ke-7 (43 poin). Kemenangan dramatis 4-3 atas Burnley pekan lalu membuktikan daya juang tinggi The Bees. Jika mampu mencuri poin penuh di Dorset, Brentford akan semakin kokoh dalam perburuan posisi lima besar klasemen.

Baca juga : Bournemouth vs Brentford, The Bees Melaju ke Putaran Ketiga Piala Liga

Kondisi Pemain dan Prediksi Lineup

Bournemouth menghadapi masalah kebugaran striker utama mereka, Evanilson, yang diragukan tampil karena cedera dead leg. Selain itu, Lewis Cook, Justin Kluivert, dan Julio Soler dipastikan absen. Iraola kemungkinan besar akan mengandalkan penyerang muda Eli Junior Kroupi untuk memimpin lini serang.

Brentford mendapat kabar baik dengan kembalinya kiper Caoimhin Kelleher. Namun, mereka masih kehilangan Aaron Hickey dan Fabio Carvalho. Lini depan akan tetap bertumpu pada Igor Thiago yang sudah mengoleksi 7 gol musim ini, didukung oleh kecepatan Kevin Schade.

Prediksi Susunan Pemain

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Amine Adli, Marcus Tavernier, David Brooks; Eli Junior Kroupi.

Baca juga : Bournemouth vs Brentford, The Bees Bukukan Kemenangan Tandang Beruntun Kelima

Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Van den Berg, Rico Henry; Mathias Jensen, Jordan Henderson; Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade; Igor Thiago.



Brentford memenangi 5 pertemuan terakhir melawan Bournemouth di semua kompetisi.

Bournemouth belum terkalahkan dalam 9 laga terakhir (Menang 4, Imbang 5).

Brentford memiliki rekor tandang yang kuat dengan memenangi 5 dari 6 laga tandang terakhir mereka.

Pertemuan kedua tim sering menghasilkan banyak gol; 5 dari 6 laga terakhir berakhir dengan Over 2.5 goals. Statistik Kunci & Head-to-Head

5 Pertemuan Terakhir Skor Kompetisi 27/12/2025 Brentford 4-1 Bournemouth Premier League 26/08/2025 Bournemouth 0-2 Brentford EFL Cup 15/03/2025 Bournemouth 1-2 Brentford Premier League 09/11/2024 Brentford 3-2 Bournemouth Premier League 11/05/2024 Bournemouth 1-2 Brentford Premier League

Prediksi Skor

Melihat rekor pertemuan yang dominan bagi tim tamu, Brentford sedikit lebih diunggulkan. Namun, ketangguhan Bournemouth di kandang musim ini tidak bisa dipandang remeh. Pertandingan diprediksi akan berjalan terbuka dengan banyak peluang gol.

Prediksi Skor: Bournemouth 2-2 Brentford



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

