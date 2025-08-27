Bournemouth vs Brentford, The Bees Melaju ke Putaran Ketiga Piala Liga

Penyerang Brentford Igor Thiago (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Bournemouth di laga Piala Liga.(AFP/Adrian DENNIS)

FABIO Carvalho dan Igor Thiago mencetak gol saat Brentford meraih kemenangan 2-0 atas Bournemouth di putaran kedua Piala Liga.

Kedua tim sempat hampir mencetak gol di pertengahan babak pertama setelah awal yang kurang memuaskan. Upaya Carvalho membentur tiang gawang setelah memanfaatkan turnover, sebelum kapten Cherries, Ryan Christie, membentur tiang gawang dengan tendangan dari jarak 25 yard yang terdefleksi.

Bournemouth menikmati hampir 65% penguasaan bola di babak pertama, tetapi kesalahan pertahanan membuat lawan mereka di Liga Primer Inggris memecah kebuntuan.

Bek Kristoffer Ajer menyambut tendangan bebas diagonal dengan sundulan ke belakang melintasi kotak penalti, yang disambut Carvalho tanpa terkawal dengan kaki kirinya yang melewati Djordje Petrovic di gawang Bournemouth di menit 34.

Tim tuan rumah terus menekan setelah jeda, tetapi terhenti oleh transisi cepat The Bees ketika Alex Scott - yang merupakan kreator utama Bournemouth - kehilangan bola di area pertahanannya sendiri.

Frank Onyeka memimpin serangan ke area penalti, sebelum memberikan umpan silang kepada Igor Thiago yang mencetak gol keduanya musim ini di menut 65.

Andoni Iraola memasukkan penyerang Antoine Semenyo dan Evanilson, dan keduanya seharusnya bisa memperkecil ketertinggalan seandainya Ajer, yang tampil gemilang, tidak menghalau bola di garis gawang saat kiper Häkon Valdimarsson sudah tak berdaya.

Pemain internasional Islandia itu kembali menggagalkan upaya Evanilson menjelang laga bubar, merangkum malam yang membuat frustrasi bagi tuan rumah.

Kekecewaan tuan rumah bertambah ketika bek Julian Araujo diusir keluar lapangan, menerima kartu kuning kedua karena tekel kerasnya di menit-menit akhir terhadap Thiago.

Bournemouth kini gagal memenangkan satu pun dari delapan pertandingan terakhir mereka melawan Brentford, kalah enam kali dan seri dua kali serta kebobolan dua gol atau lebih dalam tujuh dari pertemuan tersebut. (bbc/Z-1)