Nottingham Forest vs Brentford, Dua Gol Chris Wood Pastikan Kemenangan Forest

Penyerang Nottingham Forest Chris Wood melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Brentford di laga Liga Primer Inggris.(AFP/Darren Staples)

NOTTINGHAM Forest mengawali musim Liga Primer Inggis 2025/26 dengan gemilang berkat kemenangan 3-1 di laga pembuka melawan Brentford, Minggu (17/8) malam WIB .

Dalam laga di City Ground, dua gol Chris Wood dan gol pertama Dan Ndoye di Liga Primer Inggris membawa Nottingham Forest unggul 3-0 di babak pertama.

Tim tamu memperkecil ketertinggalan melalui penalti Igor Thiago di babak kedua, tetapi gol tersebut tidak menyurutkan semangat tim asuhan Nuno Espírito Santo untuk meraih kemenangan.

Forest mengawali musim dengan sempurna ketika memecah kebuntuan lewat gol Wood saat laga baru berlangsung enam menit..

Setelah The Bees gagal menepis tendangan sudut, bola jatuh ke kaki Wood yang dengan piawai menceploskan bola melewati Caoimhin Kelleher dan membuat City Ground bergemuruh di awal pertandingan.

Forest terus mendominasi penguasaan bola dan hampir menambah gol kedua ketika tendangan Elliot Anderson dari tepi kotak penalti berhasil ditahan Kelleher.

Tim tamu menciptakan peluang pertama mereka di pertandingan ini pada menit ke-24 ketika tendangan Yehor Yarmoliuk dari tepi kotak penalti Forest berhasil ditepis dengan baik oleh Matz Sels, yang dengan sigap bergerak ke sisi kanan untuk menepis bola agar tidak membahayakan gawang.

Tekanan Forest yang terus-menerus membuahkan hasil di menit 42 ketika Ndoye menyundul bola untuk mencetak gol pertamanya bagi klub sejak didatangkan dari Bologna, awal musim ini.

Umpan silang Gibbs-White yang indah disambut oleh pemain internasional Swiss tersebut membuat Kelleher mati langkah.

Beberapa saat kemudian, Nottingham Forest mencetak gol ketiga ketika umpan terobosan sensasional Anderson berhasil dimanfaatkan Wood, yang berhasil mengecoh kiper Brentford dan memasukkan bola ke gawang di masa injury time, tepatnya di menit 45+2.

Skor 3-0 untuk keunggulan Nottingham Forest atas Brentford bertahan hingga jeda.

Forest memulai babak kedua dengan cara yang sama, menguasai bola dan tampil berbahaya setiap kali memasuki area pertahanan Brentford.

Tepat setelah satu jam pertandingan, Gibbs-White hampir mencetak gol ketiga ketika sontekannya yang akurat menyambut umpan silang Hudson-Odoi melambung tipis di atas mistar gawang Brentford.

Dengan waktu tersisa kurang dari 15 menit di City Ground, tim tamu mendapat penalti karena dugaan handball oleh Ibrahim Sangare. Thiago memasukkan bola ke gawang dari titik penalti.

Skor 3-1 untuk kemenangan Nottingham Forest atas Brentford bertahan hingga laga berakhir.

Kemenangan atas Brentford ini merupakan raihan tiga poin pertama Nottingham Forest di laga pembuka musim Liga Primer Inggris sejak 2017. (bbc/Z-1)