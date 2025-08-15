Nottingham Forest Berusaha Datangkan Omari Hutchinson dan James McAtee

Gelandang Ipswich Town Omari Hutchinson(AFP/HENRY NICHOLLS)

NOTTINGHAM Forest dikabarkan bergerak cepat untuk mengamankan dua talenta muda berbakat, Omari Hutchinson dari Ipswich Town dan James McAtee dari Manchester City di bursa transfer musim panas ini.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi ambisius klub untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi Liga Primer Inggris dan potensi partisipasi di kompetisi Eropa musim 2025/26.

Menurut laporan dari The Athletic yang dikutip oleh jurnalis David Ornstein, Jumat (15/8), Nottingham Forest telah mengajukan tawaran sebesar 35 juta pound sterling (Rp766 miliar) untuk menggaet Hutchinson dari Ipswich Town.

Hutchinson, yang sebelumnya menimba ilmu di akademi Chelsea sebelum bergabung secara permanen dengan Ipswich pada 2024, menjadi incaran beberapa klub, termasuk Brentford, yang mencari pengganti Bryan Mbeumo.

AFP/PAUL ELLIS--Gelandang Manchester City James McAtee

Performa apiknya bersama Ipswich di Divisi Championship dan Liga Primer Inggris musim lalu membuatnya dianggap sebagai salah satu prospek muda terbaik di Inggris.

Di sisi lain, Nottingham Forest juga berada di barisan terdepan untuk mengamankan jasa James McAtee, gelandang serang berusia 22 tahun dari Manchester City.

Football Insider melaporkan bahwa Forest telah mengidentifikasi McAtee sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah, terutama setelah performa impresifnya selama masa pinjaman di Sheffield United, saat dia mencetak 14 gol dan delapan assist dalam 75 penampilan.

Manchester City dilaporkan bersedia melepas McAtee dengan harga sekitar 30-40 juta euro (Rp563 - 750 miliar), tetapi keinginan McAtee untuk mendapatkan waktu bermain reguler dan ketertarikan dari klub lain seperti Leeds United, West Ham United, dan Bayer Leverkusen membuat negosiasi ini semakin menarik.

Kedua pemain ini menjadi bagian dari rencana pelatih Nuno Espirito Santo untuk membangun skuad yang kompetitif, terutama setelah kehilangan Anthony Elanga ke Newcastle United dan kembalinya Forest ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 1995/96.

Selain Hutchinson dan McAtee, Forest juga telah mendatangkan pemain seperti Dan Ndoye dari Bologna serta duo Brasil, Igor Jesus dan Jair Cunha, dari Botafogo.

Langkah ini menunjukkan ambisi klub untuk tidak hanya bertahan di Liga Primer Inggris, tetapi juga bersaing di level yang lebih tinggi.

Meski Forest berada di posisi kuat untuk mengamankan kedua pemain, tantangan masih ada. Untuk Hutchinson, persaingan dengan Brentford dan harga transfer yang tinggi menjadi hambatan.

Sementara itu, transfer McAtee rumit karena Manchester City bersikeras memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan, yang dianggap kurang ideal oleh Forest.

Bila berhasil mengamankan Hutchinson dan McAtee, Nottingham Forest akan memiliki dua pemain muda dengan potensi besar untuk menjadi pilar di lini serang.

Dengan jendela transfer yang akan ditutup pada 1 September, Nottingham Forest harus bergerak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan ini. (Ant/Z-1)