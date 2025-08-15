Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Basuki Eka Purnama
15/8/2025 04:22
Liverpool vs Bournemouth, Arne Slot Tolak Remehkan The Cherries
Pelatih Liverpool Arne Slot(AFP/PETER POWELL)

PELATIH Liverpool Arne Slot menilai Bournemouth, yang akan menjadi lawan the Reds di laga pembuka Liga Primer Inggris 2025/2026 di Anfield, Sabtu (16/8) dini hari WIB, adalah lawan yang memiliki kualitas bagus.

Pada musim lalu, Liverpool menang dua kali atas Bournemouth, dengan total mencetak lima gol dan tanpa kebobolan sama sekali. 

Meski demikian, dua kemenangan itu, kata Slot, tidak bisa membuat The Cherries dipandang lawan yang mudah dikalahkan.

Baca juga : Arne Slot Tegaskan akan Benahi Pertahanan Liverpool Usai Kalah di Laga Community Shield

"Tapi mentalitas yang ditunjukkan Bournemouth di babak kedua, mereka terus melaju. Itulah mentalitas yang mereka miliki sepanjang musim
setelahnya. Mereka juga kehilangan beberapa pemain, mereka juga mendatangkan pemain baru yang bagus,  seperti yang telah mereka tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, bahwa mereka selalu bisa mendatangkan pemain baru yang bagus," kata Slot, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (14/8).

Dengan kekuatan yang dimiliki tim asuhan Andoni Iraola itu, Slot sangat bersemangat menyambut mereka di Anfield.

"Jadi, (Bournemouth adalah) tim yang sangat bagus, manajer yang hebat, dan ini tantangan bagi kami pada Jumat. Tapi kami tidak sabar menantikannya karena pertandingan malam di Anfield adalah sesuatu yang dinantikan semua orang," tegas Slot.

Baca juga : Jadwal Liga Primer Inggris Musim 2025/26 Dirilis, Liverpool akan Jamu Bournemouth di Laga Pembuka

Liverpool baru saja menelan kekalahan di Community Shield setelah dikalahkan Crystal Palace melalui adu penalti di Wembley.

Ketika ditanya apakah timnya siap memulai liga setelah membuka musim ini dengan kekalahan, Slot mengatakan, "Saya pikir bagi semua orang di pramusim, wajar saja jika masih ada ruang untuk perbaikan, apalagi jika kami tidak hanya kehilangan tiga atau empat pemain inti. Saya pikir kami juga kehilangan lima hingga enam pemain yang bermain cukup banyak untuk kami musim lalu dan kami mendatangkan empat pemain baru."

"Jadi, wajar saja jika ada sedikit adaptasi. Tapi kami jelas siap untuk memulai liga," lanjut dia.

Berbicara mengenai tantangan mempertahankan gelar Liga Primer Inggris, pelatih asal Belanda itu mengatakan akan berjalan sulit karena pesaing-pesaing mereka, seperti Manchester City, Arsenal, hingga Chelsea, menjadi semakin kuat. 

"Mungkin tahun ini akan lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya, karena setiap tim mendatangkan pemain baru, tetapi pesaing
utama kami juga melakukannya," tutup Slot.

Pada pertandingan melawan Bournemouth, Liverpool dipastikan tanpa Ryan Gravenberch yang harus absen karena menjalani larangan bermain akibat kartu merah yang didapatkannya pada pertandingan terakhir Liga Primer Inggris musim lalu.

Selain Gravenberch, Liverpool terancam tanpa Conor Bradley yang belum sembuh dari cedera. 

Bradley sendiri sudah absen pada dua pertandingan terakhir pramusim melawan Athletic Bilbao dan juga pada pertandingan Community Shield melawan Crystal Palace. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
