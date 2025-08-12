Ilustrasi.(Youtube Liga Primer)

LIGA Primer Inggris musim baru 2025/2026 akan mulai berlangsung akhir pekan ini. Klub-klub papan atas menggelontorkan dana besar untuk perombakan dengan merekrut pemain anyar. Pekan perdana akan menjadi ajang tolok ukur ketepatan investasi tersebut.

Liverpool memulai misi mempertahankan gelar sekaligus mengejar rekor gelar ke-21 menghadapi Bournemouth. Skuad racikan Arne Slot yang mengalami perombakan besar-besaran masih difavoritkan untuk mempertahankan.

Sementara itu, Arsenal dan Manchester City siap menjadi penantang utama. Di sisi lain, Chelsea dan Manchester United punya pekerjaan rumah yang besar untuk membuktikan diri.

Partai pembuka melawan Bournemouth di Anfield akan menjadi ajang unjuk gigi bagi Liverpool yang telah menghabiskan 256 juta poundsterling (sekitar Rp5,6 triliun) di bursa transfer. Musim ini menjadi peluang bagi the Reds mencatat gelar back-to-back untuk pertama kalinya sejak era 1982–1984, sekaligus melampaui Manchester United sebagai peraih gelar terbanyak.

Tim Merseyside itu mendatangkan Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, dan Milos Kerkez, meski harus melepas Darwin Nunez dan Luis Diaz. Alexander Isak dari Newcastle juga masih masuk radar klub. Arne Slot optimistis dengan racikan barunya.

"Musim lalu kami banyak menguasai bola, tetapi tidak selalu menghasilkan peluang. Kini, kami lebih baik dalam menciptakan situasi berbahaya dibanding sepanjang musim lalu," ujar Slot.

Sementara itu, Arsenal juga akan menjadi pesaing gelar. Setelah tiga musim beruntun menjadi runner-up, the Gunners yakin saatnya mengakhiri puasa gelar sejak 2004.

Musim lalu, cedera pemain kunci membuat performa mereka merosot hingga tertinggal 10 poin dari Liverpool. Mikel Arteta menyebut target tim musim baru ini tetap sama yaitu untuk juara.

Di bursa transfer, Arteta telah menggelontorkan dana lebih dari 180 juta poundsterling (Rp3,9 triliun) untuk merekrut Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, dan Kepa Arrizabalaga.

"Kami sudah sangat dekat dalam beberapa musim terakhir. Kami tahu target kami, dan keyakinan untuk mencapainya sangat besar," kata Arteta.

Sementara itu, Pep Guardiola bakal berupaya mengembalikan Manchester City ke puncak setelah musim lalu berakhir tanpa trofi. Perombakan besar berlanjut dengan kedatangan Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, dan James Trafford.

Namun, mereka juga kehilangan Kevin De Bruyne, Kyle Walker, dan segera Jack Grealish. Meski enam kali juara dalam delapan musim terakhir, City terlihat rapuh saat terpuruk ke posisi tiga musim lalu.

Di sisi lain, Chelsea menargetkan lompatan besar. Kesuksesan mengejutkan di Piala Dunia Antarklub menjadi modal the Blues mengarungi musim baru.

Skuad muda asuhan Enzo Maresca, yang musim lalu mencatat rata-rata usia starting XI terendah sepanjang sejarah Liga Inggris, kini diperkuat Cole Palmer, Enzo Fernandez, serta rekrutan anyar Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens, Estevao Willian, dan Jorrel Hato.

Musim lalu, the Blues finis keempat, merebut tiket Liga Champions, dan menjuarai UEFA Conference League. Pertanyaan yang perlu dijawab Chlesea ialah soal konsistensi.

Dari Old Trafford, Manchester United bakal mencari penebusan. Pasalnya, finis di posisi ke-15 musim lalu menjadi catatan terburuk MU sejak 1973/1974. Kekalahan 0-1 di final Liga Europa dari Tottenham juga membuat mereka kehilangan tiket Liga Champions.

Pelatih Setan Merah, Ruben Amorim, kini berada di bawah tekanan besar setelah membelanjakan 200 juta poundsterling (Rp4,3 trilun) untuk Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha. (AFP/I-2)