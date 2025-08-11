Bafode Diakite Merapat ke Bournemouth

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
BOURNEMOUTH hampir menyelesaikan perekrutan bek tengah Prancis, Bafode Diakite, dari Lille dengan harga sekitar 34,6 juta pound sterling.
Pemain belakang berusia 24 tahun itu akan menelan biaya awal sebesar 30,3 juta pound sterling ditambah 4,3 juta pound sterling sebagai tambahan, menjadikannya rekrutan termahal kedua Bournemouth.
Bek ini telah mencatatkan 85 penampilan di Ligue 1 sejak bergabung dengan Lille dari Toulouse pada 2022, dan bermain 10 kali di Liga Champions musim lalu.
Bournemouth memecahkan rekor transfer mereka musim lalu ketika merekrut striker Evanilson dari Porto dengan biaya yang bisa mencapai 40,2 juta pound sterling
Diakite, saat ini, berada di Inggris untuk menjalani pemeriksaan medis, dan akan menjadi rekrutan ketiga Bournemouth musim panas ini setelah bek kiri Adrien Truffert dan kiper Djordje Petrovic.
Penyerang berusia 19 tahun, Eli Junior Kroupi, menjadi tambahan baru bagi skuad Andoni Iraola setelah menghabiskan sisa musim lalu dengan status pinjaman di Lorient setelah bergabung dengan Bournemouth pada Januari lalu.
The Cherries telah menjual sebagian besar lini pertahanan utama mereka dari musim lalu, dengan Milos Kerkez bergabung dengan Liverpool dengan harga 40 juta pound sterling dan Dean Huijsen pindah ke Real Madrid seharga 50 juta pound sterling.
Dengan bek tengah Ukraina, Illia Zabarnyi, yang hampir bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan harga 55 juta pound sterling plus bonus, Bournemouth ingin merekrut bek lain sebelum bursa transfer ditutup.
Klub pesisir selatan ini dikenal mengagumi bek Chelsea, Josh Acheampong, dan bek tengah Sevilla, Loic Bade, meskipun yang terakhir dikabarkan akan bergabung dengan Bayer Leverkusen. (bbc/Z-1)
Niclas Füllkrug dan Jarrod Bowen mencetak gol saat West Ham menundukkan Bournemouth 2-0 di ajang Liga Premier Summer Series.
MANCHESTER United tampil meyakinkan dalam kemenangan 4-1 atas Bournemouth pada laga Liga Primer Summer Series di Chicago, Amerika Serikat, Kamis (31/7) WIB.
Bournemouth memandang Djordje Petrovic sebagai pengganti ideal untuk Kepa Arrizabalaga, yang baru saja pindah secara permanen ke Arsenal.
Mark Travers akan bersaing dengan kiper utama timnas Inggris, Jordan Pickford, untuk posisi kiper inti di Everton.
Antoine Semenyo telah tampil sebanyak 89 kali dan mencetak 22 gol, 13 di antaranya selama musim 2024-25 yang mengesankan ketika Bournemouth finis di peringkat kesembilan Liga Primer Inggris.
Lucas Chevalier telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2030 dengan PSG.
Borussia Dortmund meraih kemenangan tipis 3-2 atas Lille dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Hemberg, Iserlohn, Jerman.
Juventus resmi mengumumkan perekrutan penyerang timnas Kanada, Jonathan David, dari klub Prancis Lille.
Olivier Giroud merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Prancis. Ia baru saja meninggalkan klub MLS, Los Angeles FC, pada pekan lalu.
Olivier Giroud, penyerang veteran asal Prancis, resmi mengakhiri kontraknya lebih awal dengan Los Angeles FC (LAFC) di MLS. Ia akan kembali ke tanah airnya untuk bergabung dengan Lille.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved