Verdonk Pindah ke Lille dengan Mahar 3 Juta Euro

NEC Nijmegen melepas bek kiri andalannya, Calvin Verdonk, setelah tercapai kesepakatan transfer dengan klub Ligue 1 Prancis, Lille OSC. Menurut media Belanda Voetbal International, bek timnas Indonesia itu dilepas dengan mahar 3 juta euro (sekitar Rp57 miliar).
Pemain berusia 27 tahun itu akan meninggalkan NEC secara permanen. Padahal, kontrak Verdonk di Nijmegen sejatinya masih berlaku hingga 2028.
Namun, tawaran Lille dianggap sebagai langkah tepat untuk perkembangan kariernya.
Verdonk bergabung dengan NEC sejak musim 2021/2022 ketika dipinjamkan dari klub Portugal, Famalicao. Setahun kemudian, statusnya dipermanenkan.
Selama empat musim membela tim Nijmegen, ia menjadi sosok penting di lini belakang. Meski demikian, Verdonk menilai sudah saatnya mencari tantangan baru.
Verdonk melakoni perpisahan usai laga kontra Fortuna Sittard yang berakhir 2-3, Minggu (31/8). Kini, Verdonk bertekad menatap fase baru dalam kariernya bersama Lille.
“Saya rasa saya sudah siap untuk langkah berikutnya, bahkan jika itu berarti keluar dari zona nyaman,” ucap Verdonk. (H-4)
Pertandingan di markas Fortuna Sittard pun dipastikan menjadi momen perpisahan Verdonk dengan klub yang telah ia bela sejak 2020.
Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk gagal membawa NEC Nijmegen mencuri poin dari kandang Fortuna Sittard, yang diperkuat Justin Hubner, setelah kalah 2-3 pada laga lanjutan Eredivisie.
PEMAIN Timnas Indonesia berdarah Aceh, Calvin Verdonk dilaporkan segera gabung klub Liga Prancis dari klub Liga Belanda NEC Nijmegen pada bursa transfer musim panas ini.
Tidak hanya solid bertahan, Calvin Verdonk juga berkontribusi dalam membangun serangan dengan akurasi umpan 79%, termasuk tiga umpan panjang akurat.
Kemenangan atas NEC Nijmegen adalah kemenangan ke-12 bagi Twente, yang membawa mereka ke peringkat kelima klasemen Eredivisie dengan 42 poin.
