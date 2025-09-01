Verdonk Pindah ke Lille dengan Mahar 3 Juta Euro

Calvin Verdonk(Instagram/@c.verdonk)

NEC Nijmegen melepas bek kiri andalannya, Calvin Verdonk, setelah tercapai kesepakatan transfer dengan klub Ligue 1 Prancis, Lille OSC. Menurut media Belanda Voetbal International, bek timnas Indonesia itu dilepas dengan mahar 3 juta euro (sekitar Rp57 miliar).

Pemain berusia 27 tahun itu akan meninggalkan NEC secara permanen. Padahal, kontrak Verdonk di Nijmegen sejatinya masih berlaku hingga 2028.

Namun, tawaran Lille dianggap sebagai langkah tepat untuk perkembangan kariernya.

Baca juga : Calvin Verdonk Disebut akan Pindah ke Lille, Satu Tim dengan Olivier Giroud

Verdonk bergabung dengan NEC sejak musim 2021/2022 ketika dipinjamkan dari klub Portugal, Famalicao. Setahun kemudian, statusnya dipermanenkan.

Selama empat musim membela tim Nijmegen, ia menjadi sosok penting di lini belakang. Meski demikian, Verdonk menilai sudah saatnya mencari tantangan baru.

Verdonk melakoni perpisahan usai laga kontra Fortuna Sittard yang berakhir 2-3, Minggu (31/8). Kini, Verdonk bertekad menatap fase baru dalam kariernya bersama Lille.

“Saya rasa saya sudah siap untuk langkah berikutnya, bahkan jika itu berarti keluar dari zona nyaman,” ucap Verdonk. (H-4)