Fortuna Sittard vs NEC Nijmegen, Tim Justin Hubner Sukses Kalahkan Tim Calvin Verdonk

Pemain Fortuna Sittard melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang NEC Nijmegen di laga Eredivisie.(X @FortunaSittard)

BEK timnas Indonesia Calvin Verdonk gagal membawa NEC Nijmegen mencuri poin dari kandang Fortuna Sittard, yang diperkuat Justin Hubner, setelah kalah 2-3 pada laga lanjutan Eredivisie 2025/2026 di Stadioon Fortuna Sittard, Minggu (31/8).

Verdonk bermain penuh pada pertandingan tersebut. Sementar Justin Hubner, yang juga bek timnas Indonesia, mulai diturunkan di menit ke-73.

Memulai pertandingan, Sittard langsung unggul cepat 1-0 pada menit keempat setelah sontekan dari Mohamed Ihattaren gagal dibendung.

Akan tetapi, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Pada menit ke-28, sundulan dari Bryn Linssen dari luar kotak penalti mampu membawa Nijmegen menyamakan kedudukan 1-1.

Lima menit kemudian, Sittard mendapatkan hadiah penalti. Ihattaren yang menjadi algojo dengan mudah menceploskan bola dan membuat skor menjadi 2-1.

Skor 2-1 untuk keunggulan Fortuna Sittard atas NEC Nijmegen bertahan hingga wasit meniup peluit turun minum.

Usai jeda, Nijmegen belum bisa keluar dari sejumlah serangan-serangan Sittard.

Pada menit ke-57, Peterson hampir saja membawa Sittard unggul 3-1 namun sundulannya masih digagalkan penjaga gawang Gonzalo Crettaz.

Justru Nijmegen yang berhasil membuat kedudukan kembali berimbang. Memasuki menit ke-67, Ouiassa melepaskan sontekan dari dalam kotak penalti untuk mengubah papan skor menjadi 2-2.

Sittard terus membombardir pertahanan rapat Nijmegen yang bermain lebih sabar.

Memasuki masa perpanjangan waktu, tepatnya menit ke-90+4, Paul Gladon menjadi pahlawan Sittard setelah tembakannya gagal ditepis kiper lawan Gonzalo Crettaz. Sittard unggul 3-2 dan bertahan hingga peluit akhir ditiup.

Tambahan tiga poin membuat Sittard kini berada di peringkat kesepuluh klasemen Eredivisie dengan torehan empat poin. Sedangkan Nijmegen kini terhenti di peringkat kedua dengan koleksi total sembilan poin.

Laga kontra Fortuna Sittard disebut-sebut menjadi pertandingan terakhir Verdonk, yang dirumorkan akan hengkang ke klub Ligue 1 Lille di bursa transfer musim panas ini. (Ant/Z-1)