Fortuna Sittard vs NEC Nijmegen, Tim Justin Hubner Sukses Kalahkan Tim Calvin Verdonk

BEK timnas Indonesia Calvin Verdonk gagal membawa NEC Nijmegen mencuri poin dari kandang Fortuna Sittard, yang diperkuat Justin Hubner, setelah kalah 2-3 pada laga lanjutan Eredivisie 2025/2026 di Stadioon Fortuna Sittard, Minggu (31/8).
Verdonk bermain penuh pada pertandingan tersebut. Sementar Justin Hubner, yang juga bek timnas Indonesia, mulai diturunkan di menit ke-73.
Memulai pertandingan, Sittard langsung unggul cepat 1-0 pada menit keempat setelah sontekan dari Mohamed Ihattaren gagal dibendung.
Akan tetapi, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Pada menit ke-28, sundulan dari Bryn Linssen dari luar kotak penalti mampu membawa Nijmegen menyamakan kedudukan 1-1.
Lima menit kemudian, Sittard mendapatkan hadiah penalti. Ihattaren yang menjadi algojo dengan mudah menceploskan bola dan membuat skor menjadi 2-1.
Skor 2-1 untuk keunggulan Fortuna Sittard atas NEC Nijmegen bertahan hingga wasit meniup peluit turun minum.
Usai jeda, Nijmegen belum bisa keluar dari sejumlah serangan-serangan Sittard.
Pada menit ke-57, Peterson hampir saja membawa Sittard unggul 3-1 namun sundulannya masih digagalkan penjaga gawang Gonzalo Crettaz.
Justru Nijmegen yang berhasil membuat kedudukan kembali berimbang. Memasuki menit ke-67, Ouiassa melepaskan sontekan dari dalam kotak penalti untuk mengubah papan skor menjadi 2-2.
Sittard terus membombardir pertahanan rapat Nijmegen yang bermain lebih sabar.
Memasuki masa perpanjangan waktu, tepatnya menit ke-90+4, Paul Gladon menjadi pahlawan Sittard setelah tembakannya gagal ditepis kiper lawan Gonzalo Crettaz. Sittard unggul 3-2 dan bertahan hingga peluit akhir ditiup.
Tambahan tiga poin membuat Sittard kini berada di peringkat kesepuluh klasemen Eredivisie dengan torehan empat poin. Sedangkan Nijmegen kini terhenti di peringkat kedua dengan koleksi total sembilan poin.
Laga kontra Fortuna Sittard disebut-sebut menjadi pertandingan terakhir Verdonk, yang dirumorkan akan hengkang ke klub Ligue 1 Lille di bursa transfer musim panas ini. (Ant/Z-1)
PEMAIN Timnas Indonesia berdarah Aceh, Calvin Verdonk dilaporkan segera gabung klub Liga Prancis dari klub Liga Belanda NEC Nijmegen pada bursa transfer musim panas ini.
Pada pertandingan NAC Breda vs Fortuna Sittard, Justin Hubner bermain sebagai bek tengah selama 90 menit lebih dalam formasi tiga bek bersama Shawn Adewoye dan Ryan Fosso.
Pertemuan dua pemain timnas Indonesia di Liga Belanda, Justin Hubner dan Dean James, berakhir tanpa pemenang. Laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles berakhir imbang 2-2.
Justin Hubner turun sejak menit pertama sebagai bek tengah Fortuna Sittard. Pesepak bola berusia 21 tahun itu baru diganti pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-63.
Bek timnas Indonesia Justin Hubner melakoni debutnya bersama klub Belanda, Fortuna Sittard, dalam laga uji coba melawan tim Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen.
Tidak hanya solid bertahan, Calvin Verdonk juga berkontribusi dalam membangun serangan dengan akurasi umpan 79%, termasuk tiga umpan panjang akurat.
Kemenangan atas NEC Nijmegen adalah kemenangan ke-12 bagi Twente, yang membawa mereka ke peringkat kelima klasemen Eredivisie dengan 42 poin.
Calvin Verdonk kembali tampil sebagai starter untuk membawa timnya meraih hasil imbang sehingga NEC naik ke posisi ke-11 klasemen Eredivisie dengan 24 poin dari 20 pertandingan.
PENGGAWA Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, cetak satu gol dalam kemenangan 4-1 NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittrad.
