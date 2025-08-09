Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles: Duel Perdana Hubner vs James Tanpa Pemenang

Para pemain Fortuna Sittard melakukan selebrasi.(X/Fortuna Sittard)

Pertemuan dua pemain timnas Indonesia di Liga Belanda, Justin Hubner dan Dean James, berakhir tanpa pemenang. Laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles berakhir imbang 2-2 pada pekan perdana Eredivisie di Stadion Offermans Joosten, Sittard, Sabtu (9/8) dini hari WIB.

Kedua pemain tampil sejak awal hingga peluit akhir. Hubner yang membela Fortuna Sittard menempati posisi bek tengah, sedangkan James beroperasi di sektor bek kiri Go Ahead Eagles dan sukses menyumbang satu assist penting.

Fortuna Sittard mencetak gol lewat Philip Brittijn dan Luka Tunjic. Sementara itu, Eagles mencatatkan gol melalui gol bunuh diri serta satu gol Gerrit Nauber.

Secara statistik, Fortuna Sittard tampil lebih dominan dengan 68% penguasaan bola dan total 36 tembakan, delapan di antaranya mengarah tepat ke gawang. Meski demikian, mereka tertinggal lebih dulu pada menit ke-29 setelah gol bunuh diri Adewoye memberi keunggulan 1-0 untuk tim tamu.

Tim tuan rumah baru bisa membalas di masa tambahan babak pertama lewat sepakan Brittijn setelah menerima umpan Paul Gladon, menutup paruh pertama dengan skor 1-1.

Petaka menimpa Go Ahead Eagles pada menit ke-54 ketika Calvin Twigt diganjar kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Situasi ini dimanfaatkan Fortuna Sittard untuk berbalik unggul 2-1 pada menit ke-85 melalui gol Tunjic yang memaksimalkan assist Makan Aiko.

Namun, drama belum berakhir. Di penghujung laga, James mengirim umpan silang akurat yang disambar Nauber pada menit ke-90+4 untuk menyelamatkan Eagles dari kekalahan. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. (Ant/E-3)