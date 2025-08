PSV vs Go Ahead Eagles: Dean James Tampil Apik tapi Timnya Gagal Juara

Para pemain OSV Eindhoven mengangkat piala.(Instagram/PSV Eindhoven)

Go Ahead Eagles harus mengubur impian mereka meraih trofi Johan Cruyff Shield 2025 setelah takluk dari PSV Eindhoven dalam laga yang berlangsung di Philips Stadion, Eindhoven, pada Minggu (3/8). Laga PSV vs Go Ahead Eagles berakhir dengan skor 2-1.

Dalam pertandingan ini, pemain timnas Indonesia, Dean James, dipercaya sebagai starter. Ia bahkan mencatatkan satu assist, namun kontribusinya belum cukup untuk membawa tim meraih gelar perdana.

Johan Cruyff Shield merupakan laga pembuka musim 2025/2026 yang mempertemukan juara Eredivisie dengan pemenang KNVB Cup. PSV tampil sebagai juara Liga Belanda musim 2024/25, sementara Go Ahead Eagles datang sebagai kampiun Piala KNVB musim yang sama.

Baca juga : Dean James Bikin Benteng Timnas Indonesia Makin Kukuh

Dean James tampil cukup menonjol sejak menit awal dan berhasil memberikan umpan matang yang dikonversi menjadi gol oleh Mathis Suray di menit ke-35. Gol ini membuat Eagles unggul 1-0 hingga turun minum.

Namun, PSV bangkit di babak kedua. Mereka menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol bunuh diri Gerrit Nauber di menit ke-78. Hanya berselang enam menit, Sergino Dest mencetak gol kemenangan lewat sepakan dari sisi kanan kotak penalti, membawa PSV berbalik unggul 2-1.

Go Ahead Eagles gagal mencetak gol balasan hingga peluit akhir berbunyi, membuat peluang mereka mencetak sejarah dengan meraih Johan Cruyff Shield untuk pertama kalinya harus pupus. Klub asal Deventer itu hingga kini belum pernah mengangkat trofi tersebut sejak didirikan. (Ant/E-3)