NAC Breda vs Fortuna Sittard, Justin Hubner dan Fortunezen Kalah di Kandang Lawan

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
BEK tengah Timnas Indonesia Justin Hubner harus rela menelan kekalahan ketika bermain bersama Fortuna Sittard ketika menghadapi NAC Breda dengan skor 1-2 pada pekan kedua Eredivisie di Stadion Rat Verlegh, Breda, Senin (18/8) dini hari WIB.
Pada pertandingan kali ini, Hubner bermain sebagai bek tengah selama 90 menit lebih dalam formasi tiga bek bersama Shawn Adewoye dan Ryan Fosso.
Sementara itu, kekalahan Fortuna Sittard dari NAC Breda terjadi akibat gol dari Lewis Holtby dan Juho Talvitie, meski mereka sempat memperkecil ketertinggalan melalui Philip Brittijn.
Akibat kekalahan ini, Fortuna Fortuna Sittard harus turun ke peringkat ke-13 klasemen sementara Eredivisie dengan satu poin dari dua laga, sementara NAC Breda naik ke posisi kedelapan.
Selain Hubner, penggawa Timnas Indonesia lainnya yakni Dean James turut mencatatkan bermain ketika membela Go Ahead Eagles yang menahan imbang Ajax 2-2 pada pekan kedua Eredivisie di Stadion De Adelaarshorst, Deventer, Minggu (17/8) waktu setempat.
Pada pertandingan tersebut, Dean James bermain di posisi bek kiri dan mendapatkan menit bermain selama kurang lebih 80 menit sebelum digantikan oleh Aske Adelgaard.
Sementara itu, gol dari Go Ahead Eagles hadir dari upaya Melle Meulensteen dan Evert Linthorst, sedangkan Ajax sempat unggul lalu menyamakan kedudukan melalui Davy Klaassen serta Youri Baas.
Hasil imbang membuat Go Ahead Eagles menempati posisi ke-11 klasemen sementara dengan dua poin dari dua laga, sedangkan Ajax berada di peringkat enam dengan empat poin.
Selanjutnya, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Miliano Jonathans mendapatkan menit bermain ketika FC Utrecht takluk dari Sparta Rotterdam dengan skor 1-2 pada pekan kedua Eredivisie di Stadion Sparta, Rotterdam, Minggu (17/8) waktu setempat.
Pada laga itu, Miliano Jonathans masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-46, menggantikan posisi gelandang Miguel Rodriguez, namun ia tak bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan.
Kekalahan FC Utrecht terjadi akibat dua gol Sparta Rotterdam yang dicetak oleh Joshua Kitolano dan Tobias Lauritsen, meski mereka sempat menyamakan kedudukan melalui Dani de Wit.
Hasil ini membuat FC Utrecht berada di posisi ketujuh klasemen sementara Liga Belanda dengan tiga poin, sedangkan Sparta Rotterdam naik ke posisi 10 dengan poin sama. (Ant/Z-1)
Pertemuan dua pemain timnas Indonesia di Liga Belanda, Justin Hubner dan Dean James, berakhir tanpa pemenang. Laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles berakhir imbang 2-2.
Justin Hubner turun sejak menit pertama sebagai bek tengah Fortuna Sittard. Pesepak bola berusia 21 tahun itu baru diganti pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-63.
Bek timnas Indonesia Justin Hubner melakoni debutnya bersama klub Belanda, Fortuna Sittard, dalam laga uji coba melawan tim Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen.
Justin Hubner kembali ke Eredivisie, tempat ia memulai kariernya di akademi muda Willem II dan Brabant United.
Empat gol Nijmegen masing-masing dicetak Sami Ouaissa, Vito van Crooij, Calvin Verdonk, dan Thomas Ouwejan. Sementara Fortuna hanya bisa membalas lewat gol Rosier Loreintz.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved