NAC Breda vs Fortuna Sittard, Justin Hubner dan Fortunezen Kalah di Kandang Lawan

Bek Fortuna Sittard Justin Hubner memasuki lapangan jelang laga Eredivisie kontra NAC Breda.(X @FortunaSittard)

BEK tengah Timnas Indonesia Justin Hubner harus rela menelan kekalahan ketika bermain bersama Fortuna Sittard ketika menghadapi NAC Breda dengan skor 1-2 pada pekan kedua Eredivisie di Stadion Rat Verlegh, Breda, Senin (18/8) dini hari WIB.

Pada pertandingan kali ini, Hubner bermain sebagai bek tengah selama 90 menit lebih dalam formasi tiga bek bersama Shawn Adewoye dan Ryan Fosso.

Sementara itu, kekalahan Fortuna Sittard dari NAC Breda terjadi akibat gol dari Lewis Holtby dan Juho Talvitie, meski mereka sempat memperkecil ketertinggalan melalui Philip Brittijn.

Akibat kekalahan ini, Fortuna Fortuna Sittard harus turun ke peringkat ke-13 klasemen sementara Eredivisie dengan satu poin dari dua laga, sementara NAC Breda naik ke posisi kedelapan.

Selain Hubner, penggawa Timnas Indonesia lainnya yakni Dean James turut mencatatkan bermain ketika membela Go Ahead Eagles yang menahan imbang Ajax 2-2 pada pekan kedua Eredivisie di Stadion De Adelaarshorst, Deventer, Minggu (17/8) waktu setempat.

Pada pertandingan tersebut, Dean James bermain di posisi bek kiri dan mendapatkan menit bermain selama kurang lebih 80 menit sebelum digantikan oleh Aske Adelgaard.

Sementara itu, gol dari Go Ahead Eagles hadir dari upaya Melle Meulensteen dan Evert Linthorst, sedangkan Ajax sempat unggul lalu menyamakan kedudukan melalui Davy Klaassen serta Youri Baas.

Hasil imbang membuat Go Ahead Eagles menempati posisi ke-11 klasemen sementara dengan dua poin dari dua laga, sedangkan Ajax berada di peringkat enam dengan empat poin.

Selanjutnya, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Miliano Jonathans mendapatkan menit bermain ketika FC Utrecht takluk dari Sparta Rotterdam dengan skor 1-2 pada pekan kedua Eredivisie di Stadion Sparta, Rotterdam, Minggu (17/8) waktu setempat.

Pada laga itu, Miliano Jonathans masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-46, menggantikan posisi gelandang Miguel Rodriguez, namun ia tak bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan.

Kekalahan FC Utrecht terjadi akibat dua gol Sparta Rotterdam yang dicetak oleh Joshua Kitolano dan Tobias Lauritsen, meski mereka sempat menyamakan kedudukan melalui Dani de Wit.

Hasil ini membuat FC Utrecht berada di posisi ketujuh klasemen sementara Liga Belanda dengan tiga poin, sedangkan Sparta Rotterdam naik ke posisi 10 dengan poin sama. (Ant/Z-1)