NEC Nijmegen vs Excelsior, Calvin Verdonk Gemilang, Eniesee Menang Telak

Bek NEC Nijmegen Calvin Verdonk(Instagram @c.verdonk)

NEC Nijmegen mengawali kiprah mereka di Eredivisie musim 2025/26 dengan gemilang udai menggasak Excelsior 5-0 di Goffertstadion, Sabtu (9/8).

Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, menjadi salah satu kunci kemenangan telak ini leway penampilan solid selama 90 menit.

NEC langsung tampil dominan sejak awal. Dirk Proper membuka keunggulan Eniesee pada menit ke-14 melalui sepakan terukur dari luar kotak penalti.

Baca juga : FC Twente vs NEC Nijmegen, Klubnya Mees Hilgers Tekuk Calvin Verdonk dan Kawan-Kawan

Selepas jeda, NEC semakin menggila. Koki Ogawa mencuri perhatian dengan gol akrobatik melalui sepakan salto pada menit ke-52, diikuti gol keduanya, tujuh menit kemudian, lewat sundulan yang tidak mampu dibendung kiper Excelsior, Tijmen Holla.

Bryan Linssen menambah keunggulan pada menit ke-67, sebelum Tajjon Cherny menutup pesta gol melalui eksekusi penalti pada menit ke-82.

Verdonk, yang menempati posisi bek tengah kiri dalam formasi tiga bek, tampil luar biasa. Pemain berusia 28 tahun ini mencatatkan tujuh

tekel dan satu blok saat bertahan, menunjukkan ketangguhannya di lini belakang.

Baca juga : NEC Nijmegen vs PSV, Calvin Verdonk Main Penuh, Laga Berakhir Imbang 3-3

Tidak hanya solid bertahan, Verdonk juga berkontribusi dalam membangun serangan dengan akurasi umpan 79%, termasuk tiga umpan panjang akurat.

Kemenangan ini mengantarkan NEC Nijmegen ke puncak klasemen sementara Eredivisie dengan tiga poin, unggul dua poin atas Go Ahead Eagles dan Fortuna Sittard, yang bermain imbang 1-1 di laga pembuka.

Dua pemain Indonesia lainnya, Dean James (Go Ahead Eagles) dan Justin Hubner (Fortuna Sittard), juga tampil sebagai starter di pertandingan tersebut.

Penampilan apik Verdonk dan kemenangan telak NEC menjadi sinyal positif bagi tim asuhan Dick Schreuder untuk mengarungi kompetisi musim ini.

Dengan performa seperti ini, NEC Nijmegen menunjukkan potensi besar untuk bersaing di papan atas Eredivisie 2025/26. (Ant/Z-1)