Calvin Verdonk Segera Gabung Klub Prancis

Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Abdillah M Marzuqi
30/8/2025 18:41
Bek NEC Nijmegen Calvin Verdonk(Instagram @c.verdonk)

PEMAIN Timnas Indonesia berdarah Aceh, Calvin Verdonk dilaporkan segera gabung klub Liga Prancis dari klub Liga Belanda NEC Nijmegen pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari cuitan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Sabtu, Lille sudah setuju mengeluarkan biaya transfer sebesar 3 juta euro atau sekira Rp56 miliar kepada NEC Nijmegen untuk memboyong Verdonk.

Selanjutnya Verdonk akan melakoni laga terakhirnya bersama NEC Nijmegen pada pekan keempat Liga Belanda dengan bertandang ke markas Fortuna Sittard, Minggu (31/8) pukul 17.15 WIB.

Setelah melakukan pertandingan perpisahannya bersama NEC Nijmegen, Verdonk langsung berangkat menuju Lille untuk melakukan tes medis dan merampungkan proses kepindahannya.

Pemain berusia 28 tahun tersebut sebenarnya masih memiliki kontrak bersama NEC Nijmegen hingga musim panas 2028 mendatang setelah memperpanjang kontraknya pada musim lalu.

Calvin Verdonk telah berseragam NEC Nijmegen sejak musim panas 2022 dan ia menjadi andalan di lini belakang sejak 2023 setelah kepergian Souffian El Karouani.

Selama berseragam NEC Nijmegen, pemain berdarah Aceh tersebut sudah tampil sebanyak 164 pertandingan dan menyumbangkan delapan gol serta sembilan assist dari total 12.809 menit bermain.

Selain NEC Nijmegen, Verdonk juga pernah bermain untuk beberapa klub Belanda seperti Feyenoord hingga PEC Zwolle dan klub asal Liga Portugal FC Famalico.

Bersama Timnas Indonesia, pemain kelahiran 26 April 1997 itu sudah mengemas 10 penampilan dan ia mencetak debut ketika menghadapi Filipina pada pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Juni tahun lalu. (Ant/M-3)



Editor : Abdillah M. Marzuqi
