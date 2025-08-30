Calvin Verdonk Segera Gabung Klub Prancis

Headline
PEMAIN Timnas Indonesia berdarah Aceh, Calvin Verdonk dilaporkan segera gabung klub Liga Prancis dari klub Liga Belanda NEC Nijmegen pada bursa transfer musim panas ini.
Dilansir dari cuitan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Sabtu, Lille sudah setuju mengeluarkan biaya transfer sebesar 3 juta euro atau sekira Rp56 miliar kepada NEC Nijmegen untuk memboyong Verdonk.
Selanjutnya Verdonk akan melakoni laga terakhirnya bersama NEC Nijmegen pada pekan keempat Liga Belanda dengan bertandang ke markas Fortuna Sittard, Minggu (31/8) pukul 17.15 WIB.
Setelah melakukan pertandingan perpisahannya bersama NEC Nijmegen, Verdonk langsung berangkat menuju Lille untuk melakukan tes medis dan merampungkan proses kepindahannya.
Pemain berusia 28 tahun tersebut sebenarnya masih memiliki kontrak bersama NEC Nijmegen hingga musim panas 2028 mendatang setelah memperpanjang kontraknya pada musim lalu.
Calvin Verdonk telah berseragam NEC Nijmegen sejak musim panas 2022 dan ia menjadi andalan di lini belakang sejak 2023 setelah kepergian Souffian El Karouani.
Selama berseragam NEC Nijmegen, pemain berdarah Aceh tersebut sudah tampil sebanyak 164 pertandingan dan menyumbangkan delapan gol serta sembilan assist dari total 12.809 menit bermain.
Selain NEC Nijmegen, Verdonk juga pernah bermain untuk beberapa klub Belanda seperti Feyenoord hingga PEC Zwolle dan klub asal Liga Portugal FC Famalico.
Bersama Timnas Indonesia, pemain kelahiran 26 April 1997 itu sudah mengemas 10 penampilan dan ia mencetak debut ketika menghadapi Filipina pada pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Juni tahun lalu. (Ant/M-3)
Tidak hanya solid bertahan, Calvin Verdonk juga berkontribusi dalam membangun serangan dengan akurasi umpan 79%, termasuk tiga umpan panjang akurat.
Kemenangan atas NEC Nijmegen adalah kemenangan ke-12 bagi Twente, yang membawa mereka ke peringkat kelima klasemen Eredivisie dengan 42 poin.
Calvin Verdonk kembali tampil sebagai starter untuk membawa timnya meraih hasil imbang sehingga NEC naik ke posisi ke-11 klasemen Eredivisie dengan 24 poin dari 20 pertandingan.
PENGGAWA Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, cetak satu gol dalam kemenangan 4-1 NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittrad.
Empat gol Nijmegen masing-masing dicetak Sami Ouaissa, Vito van Crooij, Calvin Verdonk, dan Thomas Ouwejan. Sementara Fortuna hanya bisa membalas lewat gol Rosier Loreintz.
Atas kemenangan itu, Eagels di posisi tujuh klasemen dengan 41 poin. Sedangkan Nijmegen ada di posisi 13 dengan 26 poin.
Twente pun ada di posisi keempat Eredivisie dengan mengoleksi 46 poin. Sedangkan Almere City ada di dasar klasemen dengan 14 poin.
