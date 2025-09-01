Calvin Verdonk Pindah ke Lille, Suporter NEC Nijmegen Beri Perpisahan Mengharukan

Calvin Verdonk.(DOK INSTAGRAM/@C.VERDONK)

CALVIN Verdonk memastikan laga melawan Fortuna Sittard menjadi penampilan terakhirnya bersama NEC Nijmegen. Bek timnas Indonesia berusia 27 tahun itu langsung bertolak ke Prancis untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak bersama Lille OSC setelah timnya takluk 2-3 pada laga Eredivisie, Minggu (31/8).

Sehari sebelumnya, terungkap NEC telah menerima tawaran senilai tiga juta euro dari Lille. Pertandingan di markas Fortuna Sittard pun dipastikan menjadi momen perpisahan Verdonk dengan klub yang telah ia bela sejak 2020.

“Saya langsung pergi ke Lille, menjalani tes medis dan semoga setelah itu bisa menandatangani kontrak,” ujar Verdonk kepada ESPN usai pertandingan.

Baca juga : Verdonk Pindah ke Lille dengan Mahar 3 Juta Euro

Sebelum laga, kamera televisi sempat menangkapnya datang ke stadion dengan beberapa koper. Verdonk pun memberi penjelasan.

Pasalnya, setelah dari Prancis nanti Verdonk akan ke Indonesia untuk melakoni laga bersama timnas Garuda pada jeda internasional.

“Saya rasa ini agak jauh dari sini, tetapi saya harus pergi ke Indonesia pada Senin malam. Jadi itu alasannya,” ucapnya.

Baca juga : Calvin Verdonk Cetak Satu Gol saat NEC Nijmegen Menang 4-1 Lawan Fortuna Sittrad

Meski sudah pasti hengkang, Verdonk memilih tetap bermain melawan Fortuna. Dia ingin mengakhiri kebersamaan dengan Nijmegen secara positif.

Usai laga, suporter Nijmegen turut memberi perpisahan mengharukan dengan membentangkan spanduk di tribun.

“Saya hanya ingin mengakhiri dengan baik di NEC dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan bermain di pertandingan serta memberikan 100% selama saya masih di sini,” kata Verdonk. (I-3)