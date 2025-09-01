Calvin Verdonk Pindah ke Lille, Suporter NEC Nijmegen Beri Perpisahan Mengharukan

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
CALVIN Verdonk memastikan laga melawan Fortuna Sittard menjadi penampilan terakhirnya bersama NEC Nijmegen. Bek timnas Indonesia berusia 27 tahun itu langsung bertolak ke Prancis untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak bersama Lille OSC setelah timnya takluk 2-3 pada laga Eredivisie, Minggu (31/8).
Sehari sebelumnya, terungkap NEC telah menerima tawaran senilai tiga juta euro dari Lille. Pertandingan di markas Fortuna Sittard pun dipastikan menjadi momen perpisahan Verdonk dengan klub yang telah ia bela sejak 2020.
“Saya langsung pergi ke Lille, menjalani tes medis dan semoga setelah itu bisa menandatangani kontrak,” ujar Verdonk kepada ESPN usai pertandingan.
Sebelum laga, kamera televisi sempat menangkapnya datang ke stadion dengan beberapa koper. Verdonk pun memberi penjelasan.
Pasalnya, setelah dari Prancis nanti Verdonk akan ke Indonesia untuk melakoni laga bersama timnas Garuda pada jeda internasional.
“Saya rasa ini agak jauh dari sini, tetapi saya harus pergi ke Indonesia pada Senin malam. Jadi itu alasannya,” ucapnya.
Meski sudah pasti hengkang, Verdonk memilih tetap bermain melawan Fortuna. Dia ingin mengakhiri kebersamaan dengan Nijmegen secara positif.
Usai laga, suporter Nijmegen turut memberi perpisahan mengharukan dengan membentangkan spanduk di tribun.
“Saya hanya ingin mengakhiri dengan baik di NEC dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan bermain di pertandingan serta memberikan 100% selama saya masih di sini,” kata Verdonk. (I-3)
NEC Nijmegen melepas bek kiri andalannya, Calvin Verdonk, setelah tercapai kesepakatan transfer dengan klub Ligue 1 Prancis, Lille OSC dengan mahar 3 juta euro
PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Liga Prancis, Lille. Disebutkan bahwa Lille telah menyetujui transfer Verdonk.
Olivier Giroud kembali jadi pahlawan Lille lewat gol penentu di masa injury time saat menaklukkan Monaco 1-0 di Ligue 1 2025/26.
Bafode Diakite menjadi pemain termahal kedua yang didatangkan Bournemouth setelah transfer Evanilson dari FC Porto sebesar 40,2 juta pound sterling pada 2024.
Bafode Diakite telah mencatatkan 85 penampilan di Ligue 1 sejak bergabung dengan Lille dari Toulouse pada 2022, dan bermain 10 kali di Liga Champions musim lalu.
NEC Nijmegen melepas bek kiri andalannya, Calvin Verdonk, setelah tercapai kesepakatan transfer dengan klub Ligue 1 Prancis, Lille OSC dengan mahar 3 juta euro
Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk gagal membawa NEC Nijmegen mencuri poin dari kandang Fortuna Sittard, yang diperkuat Justin Hubner, setelah kalah 2-3 pada laga lanjutan Eredivisie.
PEMAIN Timnas Indonesia berdarah Aceh, Calvin Verdonk dilaporkan segera gabung klub Liga Prancis dari klub Liga Belanda NEC Nijmegen pada bursa transfer musim panas ini.
Tidak hanya solid bertahan, Calvin Verdonk juga berkontribusi dalam membangun serangan dengan akurasi umpan 79%, termasuk tiga umpan panjang akurat.
Kemenangan atas NEC Nijmegen adalah kemenangan ke-12 bagi Twente, yang membawa mereka ke peringkat kelima klasemen Eredivisie dengan 42 poin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved