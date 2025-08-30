Calvin Verdonk Disebut akan Pindah ke Lille, Satu Tim dengan Olivier Giroud

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Liga Prancis, Lille. Jurnalis transfer asal Italia, Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Lille telah menyetujui transfer Verdonk. Ia menyebutkan, penggawa Timnas Indonesia itu di boyong dari NEC Nijmegen dengan mahar 3 juta euro atau sekitar Rp 57,5 miliar.
"Lille menyetujui kesepakatan untuk merekrut Calvin Verdonk dari NEC dengan paket senilai €3 juta, semuanya sudah selesai," kata Romano melalui akun X, @FabrizioRomano.
Romano menyebutkan, Verdonk akan tetap membela NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittrad di Fortuna Sittard Stadion pada Minggu (31/8). Laga tersebut akan menjadi duel penggawa Timnas Indonesia, antara Verdonk melawan Justin Hubner.
"Pemain internasional Indonesia ini akan memainkan pertandingan terakhirnya untuk NEC besok untuk membantu klub dan pelatihnya, dengan siapa dia memiliki hubungan yang baik," ujar Romano.
Setelah pertandingan itu, Verdonk disebut terbang ke Prancis untuk menjalani tes medis. Jika transfer ini terjadi, maka Verdonk akan satu tim dengan striker kawakan Olivier Giroud.
"Segera setelah pertandingan, dia akan menjalani pemeriksaan medis di Lille," imbuhnya. (H-3)
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut menanggapi kepindahan gelandang timnas Indonesia, Thom Haye, yang resmi bergabung dengan Persib Bandung.
Manajer timnas Indonesia Sumardji mengungkapkan semua pemain skuad Garuda, baik yang merumput di BRI Super League maupun di luar negeri, akan berkumpul di Surabaya pada 1 September 2025.
Debut Kevin Diks bersama Borussia Monchengladbach di Bundesliga 2025/2026 bukan sekadar momen biasa.
Rafael Struick akan memperkuat timnas U-23 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan.
Elkan Baggott telah berseragam Ipswich sejak berusia 14 tahun. Ia masuk ke akademi Ipswich, dan dinaikkan ke tim senior saat berusia 18 tahun.
Olivier Giroud kembali jadi pahlawan Lille lewat gol penentu di masa injury time saat menaklukkan Monaco 1-0 di Ligue 1 2025/26.
Bafode Diakite menjadi pemain termahal kedua yang didatangkan Bournemouth setelah transfer Evanilson dari FC Porto sebesar 40,2 juta pound sterling pada 2024.
Bafode Diakite telah mencatatkan 85 penampilan di Ligue 1 sejak bergabung dengan Lille dari Toulouse pada 2022, dan bermain 10 kali di Liga Champions musim lalu.
Lucas Chevalier telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2030 dengan PSG.
Borussia Dortmund meraih kemenangan tipis 3-2 atas Lille dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Hemberg, Iserlohn, Jerman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved