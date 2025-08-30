Calvin Verdonk Disebut akan Pindah ke Lille, Satu Tim dengan Olivier Giroud

Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk.(Dok. Instagram Calvin Verdonk)

PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Liga Prancis, Lille. Jurnalis transfer asal Italia, Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Lille telah menyetujui transfer Verdonk. Ia menyebutkan, penggawa Timnas Indonesia itu di boyong dari NEC Nijmegen dengan mahar 3 juta euro atau sekitar Rp 57,5 miliar.

"Lille menyetujui kesepakatan untuk merekrut Calvin Verdonk dari NEC dengan paket senilai €3 juta, semuanya sudah selesai," kata Romano melalui akun X, @FabrizioRomano.

Romano menyebutkan, Verdonk akan tetap membela NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittrad di Fortuna Sittard Stadion pada Minggu (31/8). Laga tersebut akan menjadi duel penggawa Timnas Indonesia, antara Verdonk melawan Justin Hubner.

"Pemain internasional Indonesia ini akan memainkan pertandingan terakhirnya untuk NEC besok untuk membantu klub dan pelatihnya, dengan siapa dia memiliki hubungan yang baik," ujar Romano.

Setelah pertandingan itu, Verdonk disebut terbang ke Prancis untuk menjalani tes medis. Jika transfer ini terjadi, maka Verdonk akan satu tim dengan striker kawakan Olivier Giroud.

"Segera setelah pertandingan, dia akan menjalani pemeriksaan medis di Lille," imbuhnya. (H-3)