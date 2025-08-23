Ipswich Town Perpanjang Kontrak Elkan Baggott

Headline
KLUB Divisi Championship Ipswich Town, Jumat (22/8) memperpanjang kontrak pemain Indonesia, Elkan Baggott, hingga 2028..
"Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Elkan Baggott telah memperpanjang kontraknya bersama klub," kata Ipswich Town, dikutip dari laman daring resmi mereka.
"Bek tengah tersebut menandatangani kontrak baru yang akan berlangsung hingga musim panas 2028."
"Elkan, seorang bek yang sangat dipandang berbakat dan telah mencatat tujuh penampilan bersama tim senior The Blues, telah bergabung dengan tim utama sepanjang musim panas ini dan tampil dalam rangkaian laga pramusim," lanjut klub tersebut.
Baggott telah berseragam Ipswich sejak berusia 14 tahun. Ia masuk ke akademi Ipswich, dan dinaikkan ke tim senior saat berusia 18 tahun.
Meski demikian, Ipswich sejauh ini lebih memilih untuk meminjamkan Baggott. Pemain yang telah 22 kali membela timnas Indonesia itu sudah pernah dipinjamkan ke King's Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan Blackpool.
Di sisi lain, Baggott mendapat cukup banyak kesempatan bermain saat dipinjamkan ke berbagai klub.
Pada musim ini, Ipswich telah bertanding dua kali dengan hasil dua kali imbang. Namun Baggott sama sekali belum pernah dimainkan, meski ia telah memiliki nomor punggung, yakni 25. (Ant/Z-1)
