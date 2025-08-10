West Ham United Datangkan Mads Hermansen dari Leicester City

Penjaga gawang baru West Ham United Mads Hermansen(X @hermansenmads1)

WEST Ham United resmi mendatangkan penjaga gawang Leicester City Mads Hermansen dengan kontrak berdurasi lima tahun. Hal itu diumumkan klub Liga Primer Inggris tersebut, Minggu (10/8).

Tidak ada rincian biaya transfer yang diungkapkan, tetapi media-media Inggris melaporkan the Hammers membayar sekitar 20 juta pound sterling (sekitar Rp 437 miliar) untuk kiper internasional Denmark berusia 25 tahun itu.

"Saya sudah mendengar banyak hal hebat tentang klub ini," kata Hermansen dikutip dari laman resmi West Ham.

"Saya dua kali bermain melawan West Ham pada musim lalu dan bermain di Stadion London adalah pengalaman luar biasa. Stadionnya menakjubkan dengan fans yang keras dan penuh semangat. Itu adalah sesuatu yang Anda impikan sebagai pesepak bola dan saya tidak sabar bermain di depan 62.500 fans sebagai pemain West Ham."

"Para penggemar dapat mengharapkan saya untuk bermain dengan berani dan membawa energi positif untuk membantu tim sebaik mungkin. Ini adalah langkah besar dalam karier saya," lanjutnya.

Hermansen mencatatkan 72 penampilan bersama Leicester dan meraih gelar juara Divisi Championship pada 2024. Ia tampil impresif pada musim lalu saat The Foxes terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Inggris.

West Ham United tengah mencari kiper baru setelah penjaga gawang Polandia, Lukasz Fabianski, meninggalkan klub pada akhir musim lalu. Hermansen akan bersaing dengan Alphonse Areola, yang bermain 26 kali di Liga Primer Inggris musim lalu.

Casper Ankergren, yang pernah bekerja bersama Hermansen di Brondby, kini menjadi pelatih kiper West Ham di bawah manajer Graham Potter.

Potter menyambut kehadiran Hermansen di London timur.

"Mads telah membuktikan kualitasnya di Leicester City dengan dua musim yang impresif secara pribadi dalam beberapa tahun terakhir, dan hal

yang menarik adalah kami merasa tahun-tahun terbaiknya masih ada di depannya," tegas Potter. (Ant/Z-1)