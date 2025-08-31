Leeds United vs Newcastle United, Imbang Tanpa Gol, The Magpies belum Menang di Musim Ini

Laga Liga Primer Inggris antara Leeds United dan Newcastle United(AFP/Darren Staples)

NEWCASTLE United belum juga meraih kemenangan di ajang Liga Primer Inggris musim 2025-26 usai ditahan imbang tanpa gol oleh klub promosi Leeds United, Sabtu (30/8) malam WIB.

Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa di laga pembuka dan kalah 3–2 dari Liverpool di St James’ Park, The Magpies kembali ditahan imbang 0–0 oleh Leeds United.

Laga di Elland Road itu disaksikan oleh Nick Woltermade, striker baru Newcastle United yang didatangkan seharga 80 juta pound sterling dari VfB Stuttgart

Dalam pertandingan yang berlangsung imbang, baik Leeds United maupun Newcastle United tidak mampu mencetak gol meskipun terjadi saling serang yang menjadi ciri khas sepak bola Inggris.

Tim asuhan Eddie Howe menciptakan ancaman yang lebih besar, menghasilkan beberapa pergerakan mengancam di dalam kotak penalti, namun hanya berhasil melepaskan dua tembakan tepat sasaran.

Sementara itu, pasukan Daniel Farke bermain bertahan dan berusaha keras untuk melakukan serangan balik.

Lawan pertama Barcelona di babak penyisihan grup Liga Champions musim ini kembali gagal mencetak gol tanpa striker utama tahun lalu, Alexander Isak, yang hampir pindah ke Liverpool.

Rekrutan baru, Jacob Ramsey, juga gagal tampil impresif dan digantikan di babak pertama. Dominic Calvert-Lewin hampir memastikan kemenangan bagi tim tuan rumah, tetapi tendangannya dari sudut rendah berhasil ditepis dengan brilian oleh Nick Pope.

Dengan hasil ini, Newcastle United baru meraih dua poin dari tiga laga dan berada di peringkat 15 klasemen Liga Primer Inggris sementara Leeds United berada di peringkat 10 dengan raihan empat poin dari tiga laga. (eurosport/Z-1)

