Datangkan Nick Woltemade, Newcastle United Pecahkan Rekor Transfer Klub

Pemain baru Newcastle United Nick Woltemade(X @NUFC)

KLUB Liga Primer Inggris Newcastle United memecahkan rekor transfer klub dengan memboyong penyerang Nick Woltemade dari klub Bundesliga VfB Stuttgart, musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Minggu (31/8), the Magpies mengikat Woltemade dengan kontrak jangka panjang, namun tidak dijelaskan secara detail, dan ia akan mengenakan nomor punggung 27.

Sementara itu, menurut cuitan dari jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Sabtu (30/8), Newcasle United mengeluarkan biaya sebesar 85 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun untuk memboyong Woltemade dari VfB Stuttgart.

Mengawali perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional di luar negara kelahirannya, Woltemade mengatakan rasa bahagia dan bagaimana ia memutuskan untuk bergabung dengan Newcastle.

"Saya sangat senang bisa berada di klub yang luar biasa ini. Dari kontak pertama, saya merasa klub benar-benar menginginkan saya dan memiliki rencana besar untuk saya," ungkap Woltemade.

"Ini adalah langkah besar dalam hidup saya untuk meninggalkan Jerman tapi semua orang menyambut saya dengan baik dan ini sudah terasa seperti keluarga. Saya memiliki perasaan bagus soal ini berdasarkan pembicaraan saya dengan pelatih kepala bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk menemukan kemampuan terbaik saya," lanjutnya.

Pemain berusia 23 tahun itu melanjutkan dirinya sempat beberapa kali menyaksikan pertandingan Newcastle United dari layar televisi dan ia sudah tidak sabar mencetak debutnya bersama klub tersebut.

Sementara itu, pelatih Newcastle Eddie Howe mengatakan jika klub sangat senang bisa mendatangkan Woltemade dan ia berharap pemain berkebangsaan Jerman tersebut dapat menjadi tumpuan lini depan The Magpies.

"Dia cocok dengan apa yang kami cari pada opsi penyerang kami. Dia kuat di berbagai area, dia memiliki kualitas teknik dan sudah menunjukkan bahwa dia salah satu ancaman nyata di salah satu Liga Top Eropa," kata Howe.

"Tapi dia juga masih dalam umur di mana ia memiliki banyak ruang untuk dikembangkan dan tumbuh di sini. Nick adalah karakter yang luar biasa juga dan saya sangat senang menyambutnya di grup ini," lanjutnya.

Di musim 2024/2025, Woltemade menjadi pemain penting di lini depan VfB Stuttgart dengan tampil sebanyak 33 pertandingan dan menyumbangkan 17 gol serta tiga assist dari total 2.039 menit bermain di berbagai ajang.

Selain itu, ia juga berhasil membantu Stuttgart meraih gelar DFB Pokal 2024/2025 dan Woltemade juga sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut dengan torehan lima gol. (Ant/Z-1)