Tottenham Hotspur Datangkan Xavi Simons dari RB Leipzig

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KLUB Liga Primer Inggris Tottenham Hotspur mendatangkan gelandang serang muda klub Bundesliga RB Leipzig Xavi Simons dengan nilai 60 juta euro dengan kontrak berdurasi lima tahun dengan opsi perpanjangan dua musim.
Simons menjadi rekrutan besar ketiga Spurs di lini serang setelah mereka lebih dulu mengamankan transfer permanen Mohammed Kudus dan Mathys Tel, serta mendatangkan gelandang bertahan Joao Palhinha dengan status pinjaman.
Meski baru bergabung dengan Leipzig dari Paris Saint-Germain, Januari lalu, dengan biaya 50 juta euro, Simons masuk daftar jual setelah klub Bundesliga itu hanya finis di peringkat ketujuh musim 2024/2025, yang merupakan posisi terburuk mereka sejak promosi ke kasta tertinggi pada 2016.
Ketidakjelasan posisi bermain juga membuat Simons sempat diragukan oleh sejumlah klub besar Eropa.
Di Leipzig, ia lebih sering dimainkan sebagai gelandang serang hybrid yang bisa berperan sebagai penyerang sayap maupun second striker.
Hal ini sempat membuat beberapa klub ragu untuk mengeluarkan dana besar. Namun, Tottenham Hotspur memilih mengambil risiko demi mendapatkan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa.
Simons sendiri memiliki rekam jejak gemilang di level akademi. Ia merupakan lulusan La Masia Barcelona, sebelum melanjutkan karier di Paris Saint-Germain dan kemudian dipinjamkan ke PSV Eindhoven, tempat
penampilannya mencuri perhatian dengan torehan gol dan assist yang produktif.
Tim asuhan Thomas Frank memang tengah mencari solusi untuk mengisi lini tengah usai kehilangan James Maddison karena cedera ligamen anterior (ACL) dan gagal mendatangkan target lain seperti Eberechi Eze dan Morgan Gibbs-White. (Ant/Z-1)
Bayern Muenchen mengawali upaya mereka untuk mempertahankan gelar Bundesliga dengan luar biasa usai meraih kemenangan telak 6-0 atas RB Leipzig, Sabtu (23/8) dini hari WIB.
Untuk mengisi posisi kosong di lini depan yang ditinggalkan Benjamin Sesko, RB Leipzig memutuskan untuk memboyong penyerang Goztepe Romulo Cardoso.
Simons sudah menyatakan keinginannya kepada Leipzig bahwa ia hanya ingin pindah ke Chelsea.
Manchster United membeli Benjamin Sesko di harga 76,5 juta euro (Rp1,6 triliun), dengan bonus tambahan 8,5 juta euro (Rp186 miliar) dari RB Leipzig.
Sesko, 22, dijadwalkan terbang ke Manchester pada Kamis malam untuk menjalani tes medis.
Antony kini mendapatkan izin untuk bernegosiasi soal kontrak pribadi dengan Real Betis, klub tempat ia tampil cukup gemilang saat masa pinjaman musim lalu.
Newcastle United mengikat Woltemade dengan kontrak jangka panjang, namun tidak dijelaskan secara detail, dan ia akan mengenakan nomor punggung 27.
Liam Delap hanya bermain 13 menit sebelum meninggalkan lapangan lebih awal usai mendapat perawatan medis. Ia langsung menuju ruang ganti sambil memegangi paha bagian belakang.
Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengaku tidak melihat eksekusi penalti Bruno Fernandes yang memastikan kemenangan 3-2 atas Burnley pada lanjutan Liga Primer Inggris.
Cody Gakpo menandai kontrak 2,5 tahun setelah bersama The Reds selama dua setengah tahun sejak bergabung dari PSV Eindhoven pada Januari 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved