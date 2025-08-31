Tottenham Hotspur Datangkan Xavi Simons dari RB Leipzig

Pemain baru Tottenham Hotspur Xavi Simons(X @SpursOfficial)

KLUB Liga Primer Inggris Tottenham Hotspur mendatangkan gelandang serang muda klub Bundesliga RB Leipzig Xavi Simons dengan nilai 60 juta euro dengan kontrak berdurasi lima tahun dengan opsi perpanjangan dua musim.

Simons menjadi rekrutan besar ketiga Spurs di lini serang setelah mereka lebih dulu mengamankan transfer permanen Mohammed Kudus dan Mathys Tel, serta mendatangkan gelandang bertahan Joao Palhinha dengan status pinjaman.

Meski baru bergabung dengan Leipzig dari Paris Saint-Germain, Januari lalu, dengan biaya 50 juta euro, Simons masuk daftar jual setelah klub Bundesliga itu hanya finis di peringkat ketujuh musim 2024/2025, yang merupakan posisi terburuk mereka sejak promosi ke kasta tertinggi pada 2016.

Ketidakjelasan posisi bermain juga membuat Simons sempat diragukan oleh sejumlah klub besar Eropa.

Di Leipzig, ia lebih sering dimainkan sebagai gelandang serang hybrid yang bisa berperan sebagai penyerang sayap maupun second striker.

Hal ini sempat membuat beberapa klub ragu untuk mengeluarkan dana besar. Namun, Tottenham Hotspur memilih mengambil risiko demi mendapatkan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa.

Simons sendiri memiliki rekam jejak gemilang di level akademi. Ia merupakan lulusan La Masia Barcelona, sebelum melanjutkan karier di Paris Saint-Germain dan kemudian dipinjamkan ke PSV Eindhoven, tempat

penampilannya mencuri perhatian dengan torehan gol dan assist yang produktif.

Tim asuhan Thomas Frank memang tengah mencari solusi untuk mengisi lini tengah usai kehilangan James Maddison karena cedera ligamen anterior (ACL) dan gagal mendatangkan target lain seperti Eberechi Eze dan Morgan Gibbs-White. (Ant/Z-1)