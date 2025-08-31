The Citizens Kembali Keok, Brighton Permalukan Man City 2-1

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
BRIGHTON & Hove Albion akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di Liga Primer Inggris musim ini setelah menundukkan juara bertahan Manchester City dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Liga Inggris di Stadion Amex, Minggu (31/8) malam WIB.
Kemenangan ini terasa spesial bagi The Seagulls karena sekaligus memutus tren negatif usai hanya meraih satu imbang dan satu kalah di dua laga awal. Sebaliknya, bagi tim asuhan Pep Guardiola, kekalahan ini memperpanjang catatan buruk mereka menjadi dua kali tumbang beruntun di Liga Primer Inggris 2025/2026.
The Citizens tampil agresif sejak menit awal. Erling Haaland yang mendapat peluang emas pada menit ke-9, namun sepakan kerasnya mampu ditepis kiper Brighton, Bart Verbruggen.
City akhirnya membuka keunggulan lewat kerja sama apik Omar Marmoush dan Haaland pada menit ke-34. Striker asal Norwegia itu dengan tenang menceploskan bola dari jarak dekat, membuat skor 1-0 bertahan hingga jeda.
Memasuki babak kedua, City masih menguasai permainan. Namun, Brighton justru lebih berbahaya lewat serangan balik cepat.
Petaka bagi City datang pada menit ke-65 ketika wasit menunjuk titik putih setelah VAR menilai handball dilakukan Matheus Nunes. James Milner yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan James Trafford, membuat skor imbang 1-1.
Brighton hampir berbalik unggul di menit ke-89. Mitoma mengirimkan umpan matang yang diselesaikan Gruda dengan tenang dalam duel satu lawan satu melawan Trafford.
Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Tambahan tiga poin membuat Brighton naik ke posisi 10 klasemen sementara dengan empat poin, sedangkan City harus tertahan di peringkat 12 dengan koleksi tiga poin. (P-4)
Selain Haaland, dua rekrutan anyar City, Tijjani Reijnders dan Rayan Cherki, turut mencatatkan nama di papan skor dalam laga Wolves vs Man City.
Piala Dunia FIFA 2026 akan dimulai tepat setahun dari sekarang, pada 11 Juni 2026, saat tuan rumah bersama Meksiko membuka turnamen di Stadion Azteca. Berikut sejumlah informasi untuk Anda
Berkat kemenangan atas timnas Estonia, timnas Norwegia mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen Grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan torehan 12 poin dari empat laga.
Norwegia mencatat kemenangan besar dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa kontra Italia di Stadion Ullevaal, Oslo, Jumat (6/6) malam waktu setempat.
Erling Haaland mengejutkan publik Wembley dengan menyerahkan penalti kepada Omar Marmoush di final FA Cup. Manchester City kalah 0-1 dari Crystal Palace.
