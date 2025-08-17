Haaland Antar Manchester City Menang 4-0 atas Wolves

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MANCHESTER City memulai kampanye Liga Primer Inggris 2025/2026 dengan meyakinkan. Dua gol Erling Haaland membawa the Citizens menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux, Sabtu (16/8) waktu setempat.
Setelah gagal meraih trofi musim lalu dan finis di peringkat ketiga, skuad asuhan Pep Guardiola menunjukkan tekad untuk kembali merebut gelar.
Selain Haaland, dua rekrutan anyar City, Tijjani Reijnders dan Rayan Cherki, turut mencatatkan nama di papan skor dalam laga Wolves vs Man City. Guardiola memuji debut gemilang Reijnders yang baru didatangkan dari AC Milan.
"Kami tahu dia adalah perekrutan besar untuk masa depan City. Setelah musim lalu yang penuh cedera dan masalah, musim ini kami mendapatkan energi baru. Klub harus terus menyegarkan tim untuk bisa konsisten di tahun-tahun berikutnya," kata Guardiola dikutip dari AFP.
Dalam laga itu, Guardiola juga mengambil keputusan berani dengan memainkan James Trafford sebagai kiper utama. Pemain 21 tahun itu tampil untuk pertama kalinya di level senior bersama City setelah kembali dari Burnley.
Ederson tidak masuk skuad karena dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan ke Galatasaray. City disebut-sebut mengincar Gianluigi Donnarumma dari PSG sebagai opsi pengganti.
Dua gol cepat di babak pertama mengubah jalannya pertandingan. Reijnders dengan cerdik menusuk lini tengah Wolves sebelum mengirim umpan kepada Rico Lewis yang diteruskan Haaland di tiang jauh. Selang tiga menit, Reijnders sendiri mencetak gol lewat tembakan kaki kiri yang terarah.
"Sungguh menyenangkan memulai dengan satu gol dan satu assist. Itu sesuatu yang selalu jadi mimpi," kata Reijnders.
"Target utama kami adalah juara Liga Primer. Semua tahu apa yang kami inginkan dan kami sangat fokus untuk mencapainya."
Gol ketiga City berawal dari distribusi bola Trafford, diteruskan kombinasi Reijnders dan Oscar Bobb, sebelum Haaland menuntaskan dengan klinis. Penyerang Norwegia itu ditarik keluar pada menit ke-73 dan digantikan Cherki, yang tak butuh waktu lama untuk mencetak gol debut lewat tembakan jarak jauh.
City akan menghadapi ujian lebih berat dalam empat laga berikutnya melawan Tottenham Hotspur, Brighton, Arsenal, dan Manchester United. Namun kemenangan besar atas Wolves menunjukkan City mulai kembali ke performa terbaiknya yang bisa membuat rival-rival gelisah. (I-3)
Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026 dan negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.
LIGA Primer Inggris musim baru 2025/2026 akan mulai berlangsung akhir pekan ini. Klub-klub papan atas menggelontorkan dana besar untuk perombakan dengan merekrut pemain anyar.
Jack Grealish tidak dimasukkan dalam skuad Manchester City untuk pertandingan terakhir Liga Primer Inggris musim lalu melawan Fulham serta Piala Dunia Antarklub.
Rodri menghabiskan sebagian besar musim 2024-25 tanpa bermain akibat cedera ligamen anterior cruciatum yang robek pada September lalu.
MANCHESTER City tengah menyiapkan tawaran kontrak baru bagi gelandang mereka, Rodri Hernandez.
Mantan penyerang Liverpool dan Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota, meninggal dunia di usia 28 tahun dalam kecelakaan mobil di Spanyol utara bulan lalu bersama saudaranya, Andre Silva.
Jota membela Wolves sejak tahun 2018 hingga 2020, sebelum melanjutkan kariernya bersama Liverpool hingga akhir hayatnya.
Perempat final Piala Dunia Antarklub 2025 antara Al Hilal melawan Fluminense dibuka dengan suasana haru. Pemain Al Hilal, Ruben Neves dan Joao Cancelo,
Matheus Cunha meneken kontrak selama lima tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan di Manchester United.
Rayan Ait-Nouri tampil mengesankan selama musim 2024/2025 dengan membuat 5 gol dan 7 assist dari 41 pertandingan bersama Wolverhampton Wanderers.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved