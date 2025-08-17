Haaland Antar Manchester City Menang 4-0 atas Wolves

Erling Haaland.(AFP/PAUL ELLIS)

MANCHESTER City memulai kampanye Liga Primer Inggris 2025/2026 dengan meyakinkan. Dua gol Erling Haaland membawa the Citizens menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux, Sabtu (16/8) waktu setempat.

Setelah gagal meraih trofi musim lalu dan finis di peringkat ketiga, skuad asuhan Pep Guardiola menunjukkan tekad untuk kembali merebut gelar.

Selain Haaland, dua rekrutan anyar City, Tijjani Reijnders dan Rayan Cherki, turut mencatatkan nama di papan skor dalam laga Wolves vs Man City. Guardiola memuji debut gemilang Reijnders yang baru didatangkan dari AC Milan.

"Kami tahu dia adalah perekrutan besar untuk masa depan City. Setelah musim lalu yang penuh cedera dan masalah, musim ini kami mendapatkan energi baru. Klub harus terus menyegarkan tim untuk bisa konsisten di tahun-tahun berikutnya," kata Guardiola dikutip dari AFP.

Dalam laga itu, Guardiola juga mengambil keputusan berani dengan memainkan James Trafford sebagai kiper utama. Pemain 21 tahun itu tampil untuk pertama kalinya di level senior bersama City setelah kembali dari Burnley.

Ederson tidak masuk skuad karena dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan ke Galatasaray. City disebut-sebut mengincar Gianluigi Donnarumma dari PSG sebagai opsi pengganti.

Dua gol cepat di babak pertama mengubah jalannya pertandingan. Reijnders dengan cerdik menusuk lini tengah Wolves sebelum mengirim umpan kepada Rico Lewis yang diteruskan Haaland di tiang jauh. Selang tiga menit, Reijnders sendiri mencetak gol lewat tembakan kaki kiri yang terarah.

"Sungguh menyenangkan memulai dengan satu gol dan satu assist. Itu sesuatu yang selalu jadi mimpi," kata Reijnders.

"Target utama kami adalah juara Liga Primer. Semua tahu apa yang kami inginkan dan kami sangat fokus untuk mencapainya."

Gol ketiga City berawal dari distribusi bola Trafford, diteruskan kombinasi Reijnders dan Oscar Bobb, sebelum Haaland menuntaskan dengan klinis. Penyerang Norwegia itu ditarik keluar pada menit ke-73 dan digantikan Cherki, yang tak butuh waktu lama untuk mencetak gol debut lewat tembakan jarak jauh.

City akan menghadapi ujian lebih berat dalam empat laga berikutnya melawan Tottenham Hotspur, Brighton, Arsenal, dan Manchester United. Namun kemenangan besar atas Wolves menunjukkan City mulai kembali ke performa terbaiknya yang bisa membuat rival-rival gelisah. (I-3)