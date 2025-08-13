Klub-Klub Liga Primer Inggris akan Gelar Penghormatan untuk Diogo Jota

Pendukung Liverpool memperlihatkan spanduk untuk mengenang Diogo Jota di laga Community Shield kontra Crystal Palace di Stadion Wembley, Minggu (9/8).(AFP/Glyn KIRK)

MENGHENINGKAN cipta untuk mengenang Diogo Jota dan saudaranya, Andre Silva, akan diadakan di semua pertandingan Liga Primer Inggris, akhir pekan ini.

Para pemain juga akan mengenakan ban lengan hitam, sementara pesan dan gambar akan ditampilkan di layar lebar di stadion.

Mantan penyerang Liverpool dan Wolverhampton Wanderers, Jota, meninggal dunia di usia 28 tahun dalam kecelakaan mobil di Spanyol utara bulan lalu bersama saudaranya, yang berusia 25 tahun.

Penghormatan diberikan kepada mereka sebelum pertandingan pertama Liverpool musim ini, melawan Crystal Palace di Community Shield, Minggu (9/8).

Pencetak gol terbanyak The Reds, Ian Rush, ketua Palace, Steve Parish, dan ketua Asosiasi Sepak Bola, Debbie Hewitt, meletakkan karangan bunga di ujung Wembley, sebelum pertandingan, sementara para penggemar menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone dengan penuh semangat.

Mengheningkan cipta selama satu menit dihentikan ketika para pendukung mencemooh teriakan yang datang dari tempat para penggemar Palace berada. Manajer The Reds, Arne Slot, mengatakan setelah pertandingan bahwa ia yakin gangguan tersebut tidak disengaja.

Liverpool dan Wolverhampton Wanderers sama-sama memiliki rencana penghormatan untuk pertandingan pembuka Liga Primer Inggris mereka melawan Bournemouth dan Manchester City, akhir pekan ini. (bbc/Z-1)