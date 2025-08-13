Klub-Klub Liga Primer Inggris akan Gelar Penghormatan untuk Diogo Jota

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MENGHENINGKAN cipta untuk mengenang Diogo Jota dan saudaranya, Andre Silva, akan diadakan di semua pertandingan Liga Primer Inggris, akhir pekan ini.
Para pemain juga akan mengenakan ban lengan hitam, sementara pesan dan gambar akan ditampilkan di layar lebar di stadion.
Mantan penyerang Liverpool dan Wolverhampton Wanderers, Jota, meninggal dunia di usia 28 tahun dalam kecelakaan mobil di Spanyol utara bulan lalu bersama saudaranya, yang berusia 25 tahun.
Penghormatan diberikan kepada mereka sebelum pertandingan pertama Liverpool musim ini, melawan Crystal Palace di Community Shield, Minggu (9/8).
Pencetak gol terbanyak The Reds, Ian Rush, ketua Palace, Steve Parish, dan ketua Asosiasi Sepak Bola, Debbie Hewitt, meletakkan karangan bunga di ujung Wembley, sebelum pertandingan, sementara para penggemar menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone dengan penuh semangat.
Mengheningkan cipta selama satu menit dihentikan ketika para pendukung mencemooh teriakan yang datang dari tempat para penggemar Palace berada. Manajer The Reds, Arne Slot, mengatakan setelah pertandingan bahwa ia yakin gangguan tersebut tidak disengaja.
Liverpool dan Wolverhampton Wanderers sama-sama memiliki rencana penghormatan untuk pertandingan pembuka Liga Primer Inggris mereka melawan Bournemouth dan Manchester City, akhir pekan ini. (bbc/Z-1)
Illia Zabarnyi, yang telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di PSG, mengatakan ia telah bergabung dengan "klub terbaik di dunia, dengan proyek terbaik".
James Maddison mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) saat pertandingan pramusim melawan Newcastle United di Korea Selatan (Korsel), awal bulan ini.
Putusan dari UEFA dan CAS menunjukkan bahwa prestasi olahraga menjadi tidak berarti. Tampaknya klub, organisasi, dan individu tertentu memiliki hak istimewa dan kekuatan yang unik.
Hukuman ini dijatuhkan menyusul penyelidikan atas video viral pada November 2024 yang memperlihatkan David Coote menggunakan kata-kata tidak pantas dan menghina Juergen Klopp.
Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026 dan negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.
Liverpool diperkirakan baru akan mencoba mencapai kesepakatan personal dengan Marc Guehi jika mereka mampu sepakat dengan Crystal Palace soal transfer permanen pada musim panas ini.
LIGA Primer Inggris musim baru 2025/2026 akan mulai berlangsung akhir pekan ini. Klub-klub papan atas menggelontorkan dana besar untuk perombakan dengan merekrut pemain anyar.
Ekitike direkrut dari Frankfurt dengan mahar sekitar 80 juta euro.
Kemenangan Crystal Palace didapat lewat adu penalti.
