Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Klub-Klub Liga Primer Inggris akan Gelar Penghormatan untuk Diogo Jota

Basuki Eka Purnama
13/8/2025 11:53
Klub-Klub Liga Primer Inggris akan Gelar Penghormatan untuk Diogo Jota
Pendukung Liverpool memperlihatkan spanduk untuk mengenang Diogo Jota di laga Community Shield kontra Crystal Palace di Stadion Wembley, Minggu (9/8).(AFP/Glyn KIRK)

MENGHENINGKAN cipta untuk mengenang Diogo Jota dan saudaranya, Andre Silva, akan diadakan di semua pertandingan Liga Primer Inggris, akhir pekan ini.

Para pemain juga akan mengenakan ban lengan hitam, sementara pesan dan gambar akan ditampilkan di layar lebar di stadion.

Mantan penyerang Liverpool dan Wolverhampton Wanderers, Jota, meninggal dunia di usia 28 tahun dalam kecelakaan mobil di Spanyol utara bulan lalu bersama saudaranya, yang berusia 25 tahun.

Baca juga : Virgil van Dijk Akui Liverpool Kehilangan Diogo Jota

Penghormatan diberikan kepada mereka sebelum pertandingan pertama Liverpool musim ini, melawan Crystal Palace di Community Shield, Minggu (9/8).

Pencetak gol terbanyak The Reds, Ian Rush, ketua Palace, Steve Parish, dan ketua Asosiasi Sepak Bola, Debbie Hewitt, meletakkan karangan bunga di ujung Wembley, sebelum pertandingan, sementara para penggemar menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone dengan penuh semangat.

Mengheningkan cipta selama satu menit dihentikan ketika para pendukung mencemooh teriakan yang datang dari tempat para penggemar Palace berada. Manajer The Reds, Arne Slot, mengatakan setelah pertandingan bahwa ia yakin gangguan tersebut tidak disengaja.

Liverpool dan Wolverhampton Wanderers sama-sama memiliki rencana penghormatan untuk pertandingan pembuka Liga Primer Inggris mereka melawan Bournemouth dan Manchester City, akhir pekan ini. (bbc/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved