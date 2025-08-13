PSG Datangkan Illia Zabarnyi dari Bournemouth

Headline
KLUB Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) telah merekrut bek Bournemouth, Illia Zabarnyi, dengan kesepakatan senilai 66 juta euro.
Bek tengah asal Ukraina itu, yang telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun, mengatakan ia telah bergabung dengan "klub terbaik di dunia, dengan proyek terbaik".
Juara Eropa, PSG, telah membayar biaya awal sebesar 54,5 juta pound sterling ditambah 2,6 juta pound sterling sebagai tambahan terkait performa.
Zabarnyi bergabung dengan The Cherries pada Januari 2023 dari Dynamo Kyiv dan mencatatkan 86 penampilan.
Ia memainkan peran kunci di lini pertahanan dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini versi Suporter 2023-24.
Kepergian pemain berusia 22 tahun ini merupakan penjualan bek besar ketiga oleh Bournemouth pada bursa transfer ini setelah Dean Huijsen bergabung dengan Real Madrid seharga 50 juta pound sterling dan Liverpool merekrut Milos Kerkez dengan kesepakatan senilai 40 juta pound sterling.
Meskipun The Cherries harus membangun kembali pertahanan mereka, mereka siap meraup keuntungan besar dari trio tersebut.
Zabarnyi bergabung dengan harga yang dilaporkan sebesar 24 juta pound sterling, sementara Huijsen didatangkan dari Juventus musim panas lalu dengan biaya 12,6 juta pound sterling, dan Kerkez dilaporkan seharga 15,5 juta pound sterling dari AZ Alkmaar.
Bournemouth telah menyetujui kesepakatan untuk pengganti Zabarnyi, Bafode Diakite, pada akhir pekan lalu. Pemain Lille tersebut akan didatangkan dengan biaya awal sebesar 30 juta pound sterling yang dapat meningkat menjadi 34 juta pound sterling dengan tambahan biaya. (bbc/Z-1)
