Gianluigi Donnarumma Ucapkan Salam Perpisahan kepada Para Pendukung PSG

Penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma(AFP/FRANCK FIFE )

PENJAGA gawang Gianluigi Donnarumma mengucapkan salam perpisahan kepada klub Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) di bursa transfer pemain musim panas ini.

Dilansir dari unggahan instagram Donnarumma, Rabu (13/8), kiper Italia itu secara khusus menyampaikan perpisahan kepada suporter PSG dan menegaskan sudah memberikan segalanya untuk klub tersebut, namun dirinya sudah tidak bisa lagi membela Les Parisiens.

"Sayangnya, seseorang sudah memutuskan bahwa saya tidak bisa lagi menjadi bagian dari grup dan berkontribusi untuk kesuksesan tim. Saya kecewa dan patah hati," ungkap Donnarumma pada unggahannya tersebut.

Penjaga gawang tersebut mengatakan dirinya berharap memiliki kesempatan untuk terakhir kalinya berjumpa dengan para suporter di markas PSG, Stadion Parc des Princes, Paris dan memberikan perpisahan yang lebih layak.

Donnarumma sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa semua dukungan serta kasih sayang yang telah ia terima selama membela PSG tak akan pernah dirinya lupakan.

"Saya akan selalu membawa kenangan akan semua emosi, malam-malam yang ajaib, dan tentang kalian, yang membuat saya merasa seperti di rumah sendiri," kata Donnarumma dalam pernyataannya.

Mantan kiper AC Milan itu juga turut mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya yang sudah ia anggap sebagai keluarga kedua dan akan selalu mengingat kenangan yang mereka rasakan bersama.

"Bermain untuk klub ini dan tinggal di kota ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih, Paris!"ujar Donnarumma.

Pengumuman dari Donnarumma bahwa ia akan meninggalkan PSG sekaligus menghangatkan spekulasi kemana pemain berusia 26 tahun tersebut akan berlabuh pada bursa transfer musim panas ini.

Dikabarkan klub Liga Primer Inggris Manchester City menjadi kandidat utama untuk mengamankan jasa Donnarumma, terlebih The Citizen memiliki kemungkinan kehilangan Ederson Moraes yang tengah diminati Galatasaray.

Sejak resmi berseragam PSG pada musim panas 2021 silam, Donnarumma sudah tampil sebanyak 161 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas 56 clean sheets dari total 14.362 menit bermain.

Selain itu, ia juga mampu mempersembahkan empat gelar Ligue 1, dua Coupe de France, tiga Piala Super Prancis, dan satu Liga Champions untuk PSG. (Ant/Z-1)