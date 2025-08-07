Marseille Pinjam Timothy Weah dari Juventus

Timothy Weah (tengah) usai menantangani kontrak di Marseille(X @OM_English)

MARSEILLE meminjam pemain timnas Amerika Serikat (AS), Timothy Weah, dari klub Serie A Juventus dengan opsi pembelian. Hal itu diungkapkan klub Ligue 1 lewat Instagram, Kamis (7/8).

Sejumlah media Prancis melaporkan bahwa pemain sayap berusia 25 tahun itu dipinjamkan dengan biaya sebesar 1 juta euro (Rp19 miliar), dengan opsi pembelian permanen senilai 14 juta euro.

Weah adalah putra George Weah, satu-satunya peraih Ballon d'Or dari Afrika dan mantan Presiden Liberia. Timothy Weah membela Juventus sejak 2023.

Lahir di New York pada 2000, Weah bergabung dengan akademi Paris Saint-Germain (PSG) sejak berusia 14 tahun dan menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub itu pada 2017.

Setelah dua musim, dia pindah ke klub Liga Skotlandia Celtic dan menjuarai Liga Skotlandia serta Piala Skotlandia pada 2019.

Ia melanjutkan karier ke Ligue 1 bersama Lille guna menjuarai Liga Prancis pada 2021.

Weah memiliki catatan 44 kali penampilan untuk timnas AS. Ia menjadi rekrutan keenam Marseille pada bursa transfer musim panas ini.

Sebelum mendatangkan Weah, Marseille telah mendatangkan beberapa pemain ternama seperti Pierre-Emerick Aubameyang dan Angel Gomes. Tapi mereka kehilangan Ljis Henrique yang diboyong finalis Liga Champions, Inter Milan.

Pada musim kompetisi 2024/2025, Marseille menyelesaikan Ligue 1 dengan finis di peringkat kedua, tapi tersingkir pada putaran 32 besar Coupe de France. (Ant/Z-1).