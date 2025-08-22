Nottingham Forest Datangkan Douglas Luiz dari Juventus

Pemain anyar Nottingham Forest Douglas Luiz(X @NFFC)

KLUB Liga Primer Inggris Nottingham Forest secara resmi mengumumkan transfer gelandang asal Brasil Douglas Luiz dari klub Serie A, Juventus, di jendela transfer musim panas 2025.

Dikutip dari laman daring Nottingham Forest, Jumat (22/8), Douglas Luiz bergabung dengan status pinjaman dengan kewajiban dipermanenkan di akhir musim bila syarat jumlah penampilan terpenuhi.

"Gelandang asal Brasil ini dipinjam selama satu musim penuh, dengan opsi wajib dipermanenkan musim panas depan," sebut Nottingham Forest dalam pernyataannya.

Baca juga : Nottingham Forest Berminat Datangkan Douglas Luiz

Nottingham Forest tidak merinci biaya peminjaman atau rencana pembelian Luiz. Namun, menurut laporan The Athletic, Nottingham Forest juga bisa mempermanenkan pemain dengan biaya sekitar 30 juta euro (sekitar Rp567 miliar) bila syarat jumlah pertandingan tidak terpenuhi.

Terkait perekrutannya, Douglas Luiz mengungkapkan kegembiraan bergabung dengan Nottingham Forest.

"Saya sangat senang bisa berada di sini, ini adalah klub besar dan saya memutuskan untuk bergabung karena saya melihat ambisi yang dimiliki klub ini. Saya sangat antusias untuk memulai bersama tim dan memberikan yang terbaik untuk jersey ini serta para penggemar," tutur dia.

Baca juga : Nottingham Forest Datangkan Dan Ndoye dari Bologna

Douglas Luiz sebelumnya dikenal sebagai pilar penting Aston Villa, saat dia tampil lebih dari 200 kali dan membantu klub tersebut lolos ke Liga Champions pada musim 2023/24 dengan torehan sembilan gol dan lima asisst dalam 35 penampilan di Liga Primer Inggris.

Namun, setelah kepindahannya ke Juventus pada musim panas 2024, Luiz hanya mencatatkan enam kali penampilan starting eleven dari 27 penampilan di semua kompetisi, sehingga membuatnya mencari peluang baru untuk kembali bersinar di Liga Primer Inggris.

Kedatangan Luiz menambah daftar rekrutan impresif Forest pada bursa transfer musim panas ini, termasuk Omari Hutchinson, James McAtee, dan Arnaud Kalimuendo.

Transfer ini menunjukkan ambisi besar klub asuhan Nuno Espirito Santo untuk bersaing di level yang lebih tinggi, baik di Liga Primer Inggris maupun di kompetisi Eropa.

Dengan pengalaman Luiz di pentas Eropa bersama Aston Villa, dia diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi tim. (Ant/Z-1)