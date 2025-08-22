Gagal Dapatkan Eberechi Eze, Tottenham Hotspur Berpaling ke Morgan Rogers

Headline
TOTTENHAM Hotspur dikabarkan telah mengalihkan fokus mereka untuk merekrut gelandang Aston Villa Morgan Rogers setelah gagal mengamankan tanda tangan Eberechi Eze dari Crystal Palace.
Langkah ini diambil menyusul cedera parah yang dialami gelandang kunci mereka, James Maddison, yang membuat Spurs harus segera mencari pengganti di bursa transfer musim panas ini.
Menurut laporan dari ESPN, Kamis (21/8), Arsenal secara mengejutkan berhasil membajak transfer Eze dari Spurs dengan menyepakati biaya sekitar 68 juta pound sterling (Rp1,49 triliun).
Spurs, yang sebelumnya yakin telah mencapai kesepakatan dengan Palace dan Eze, kini harus mencari alternatif untuk memperkuat lini serang mereka.
Eze, yang merupakan penggemar Arsenal sejak kecil, memilih bergabung dengan The Gunners setelah klub tersebut mempercepat negosiasi menyusul cedera Kai Havertz.
Menurut The Independent, Kamis (21/8), Spurs kini menjadikan Rogers sebagai target utama. Pemain berusia 23 tahun ini tampil mengesankan bersama Aston Villa musim lalu, mencetak 14 gol dan 16 assist di semua kompetisi, termasuk tujuh kontribusi di Liga Champions.
Laporan itu juga menyebut Spurs telah menghubungi perwakilan sang pemain untuk menjajaki kemungkinan transfer, meskipun Villa enggan melepas bintang muda mereka yang baru saja dinobatkan sebagai PFA Young Player of the Year.
Namun, transfer Rogers tidak akan mudah. Villa, yang terikat aturan Profitability and Sustainability Rules (PSR), mungkin mempertimbangkan tawaran besar, tetapi Rogers, yang memiliki kontrak hingga 2030, diperkirakan bernilai lebih dari 80 juta pound sterling (Rp1,75 triliun).
Selain Rogers, Spurs juga dikaitkan dengan beberapa nama lain, seperti Maghnes Akliouche dari Monaco dan Tyler Dibling dari Southampton, untuk mengisi kekosongan di lini tengah serang mereka.
Dengan waktu yang semakin menipis sebelum jendela transfer ditutup pada 1 September 2025, tekanan semakin besar bagi chairman Daniel Levy untuk menyelesaikan kesepakatan.
Kegagalan mendapatkan Eze menjadi pukulan lain bagi Spurs setelah sebelumnya juga gagal merekrut Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest.
Dengan cedera Maddison dan Dejan Kulusevski, serta kebutuhan akan kreativitas di lini tengah, langkah Spurs untuk mendatangkan Rogers akan menjadi ujian besar bagi ambisi mereka di musim ini, termasuk persaingan di Liga Champions. (Ant/Z-1)
