Klasemen Liga Inggris setelah Pekan Pertama, City Memimpin

Logo Liga Primer Inggris.(AFP/ANDY RAIN)

PEKAN pertama Liga Primer Inggris musim 2025-2026 telah rampung. Manchester City memimpin klasemen sementara dengan raihan 3 poin setelah menang 4-0 atas Wolves pada Sabtu (16/8) di Stadion Molineux.

Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat. Skuad asuhan Arne Slot itu juga mencetak 4 gol saat menjamu Bournemouth. Tapi, mereka kebobolan 2 gol dari tim tamu.

Dari pekan pertama, ada tujuh tim termasuk City dan Liverpool yang meraih kemenangan. Kemudian enam tim lain meraih 1 poin karena bermain imbang.

Pekan kedua Liga Primer dijadwalkan bergulir pada Sabtu (23/8) dan akan dimulai dengan laga antara West Ham dan Chelsea. Kemudian diakhiri dengan pertandingan antara Newcastle vs Liverpool.

Berikut klasemen Liga Inggris selepas pekan pertama:

Manchester City 3 poin Sunderland 3 poin Tottenham Hotspur 3 poin Liverpool 3 poin Nottingham Forest 3 poin Arsenal 3 poin Leeds United 3 poin Brighton and Hove Albion 1 poin Fulham 1 poin Aston Villa 1 poin Chelsea 1 poin Crystal Palace 1 poin Newcastle United 1 poin Everton 0 poin Manchester United 0 poin Bournemouth 0 poin Brentford 0 poin Burnley 0 poin West Ham United 0 poin Wolverhampton Wanderers 0 poin

(I-3)