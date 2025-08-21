Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Klasemen Liga Inggris setelah Pekan Pertama, City Memimpin

Budi Ernanto
21/8/2025 09:53
Klasemen Liga Inggris setelah Pekan Pertama, City Memimpin
Logo Liga Primer Inggris.(AFP/ANDY RAIN)

PEKAN pertama Liga Primer Inggris musim 2025-2026 telah rampung. Manchester City memimpin klasemen sementara dengan raihan 3 poin setelah menang 4-0 atas Wolves pada Sabtu (16/8) di Stadion Molineux.

Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat. Skuad asuhan Arne Slot itu juga mencetak 4 gol saat menjamu Bournemouth. Tapi, mereka kebobolan 2 gol dari tim tamu.

Dari pekan pertama, ada tujuh tim termasuk City dan Liverpool yang meraih kemenangan. Kemudian enam tim lain meraih 1 poin karena bermain imbang.

Pekan kedua Liga Primer dijadwalkan bergulir pada Sabtu (23/8) dan akan dimulai dengan laga antara West Ham dan Chelsea. Kemudian diakhiri dengan pertandingan antara Newcastle vs Liverpool.

Berikut klasemen Liga Inggris selepas pekan pertama:

  1. Manchester City 3 poin
  2. Sunderland 3 poin
  3. Tottenham Hotspur 3 poin
  4. Liverpool 3 poin
  5. Nottingham Forest 3 poin
  6. Arsenal 3 poin
  7. Leeds United 3 poin
  8. Brighton and Hove Albion 1 poin
  9. Fulham 1 poin
  10. Aston Villa 1 poin
  11. Chelsea 1 poin
  12. Crystal Palace 1 poin
  13. Newcastle United 1 poin
  14. Everton 0 poin
  15. Manchester United 0 poin
  16. Bournemouth 0 poin
  17. Brentford 0 poin
  18. Burnley 0 poin
  19. West Ham United 0 poin
  20. Wolverhampton Wanderers 0 poin

(I-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved