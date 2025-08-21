Klasemen Liga Inggris setelah Pekan Pertama, City Memimpin

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEKAN pertama Liga Primer Inggris musim 2025-2026 telah rampung. Manchester City memimpin klasemen sementara dengan raihan 3 poin setelah menang 4-0 atas Wolves pada Sabtu (16/8) di Stadion Molineux.
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat. Skuad asuhan Arne Slot itu juga mencetak 4 gol saat menjamu Bournemouth. Tapi, mereka kebobolan 2 gol dari tim tamu.
Dari pekan pertama, ada tujuh tim termasuk City dan Liverpool yang meraih kemenangan. Kemudian enam tim lain meraih 1 poin karena bermain imbang.
Pekan kedua Liga Primer dijadwalkan bergulir pada Sabtu (23/8) dan akan dimulai dengan laga antara West Ham dan Chelsea. Kemudian diakhiri dengan pertandingan antara Newcastle vs Liverpool.
Renato Veiga diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun di Villarreal dari Chelsea.
Peluang Fulham mendatangkan Raheem Sterling terbuka lebar karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut menjadi satu di antara pemain yang ingin dilepas Chelsea.
Chelsea beranggapan Garnacho tidak lagi memiliki masa depan di Old Trafford dan sudah secara terbuka ingin hengkang.
Simons sudah menyatakan keinginannya kepada Leipzig bahwa ia hanya ingin pindah ke Chelsea.
Chelsea hanya meraih hasil imbang saat menjamu Crystal Palace.
Kesepakatan terkait Claudio Echeverri tercapai antara Leverkusen dan Manchester City.
Selain Haaland, dua rekrutan anyar City, Tijjani Reijnders dan Rayan Cherki, turut mencatatkan nama di papan skor dalam laga Wolves vs Man City.
Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026 dan negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.
LIGA Primer Inggris musim baru 2025/2026 akan mulai berlangsung akhir pekan ini. Klub-klub papan atas menggelontorkan dana besar untuk perombakan dengan merekrut pemain anyar.
Jack Grealish tidak dimasukkan dalam skuad Manchester City untuk pertandingan terakhir Liga Primer Inggris musim lalu melawan Fulham serta Piala Dunia Antarklub.
