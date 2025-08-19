Chelsea Selangkah Lagi Gaet Xavi Simons dari RB Leipzig

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
CHELSEA dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan gelandang serang RB Leipzig, Xavi Simons, dan kini bersiap mengajukan tawaran resmi ke klub Bundesliga tersebut dalam waktu dekat.
Langkah ini diambil setelah Simons, pemain internasional Belanda berusia 22 tahun, menolak tawaran dari Bayern Muenchen demi bergabung ke Stamford Bridge. Menurut laporan Goal pada Rabu, Chelsea berhasil meyakinkan Simons sehingga mampu mengalahkan persaingan dari sejumlah klub elite Eropa, termasuk Bayern.
Simons sudah menyatakan keinginannya kepada Leipzig bahwa ia hanya ingin pindah ke Chelsea. Dengan kesepakatan personal sudah rampung, The Blues tinggal bernegosiasi terkait biaya transfer. Leipzig disebut mematok harga sekitar 80 juta euro (Rp1,51 triliun), sementara tawaran awal Chelsea diperkirakan sekitar 60 juta euro (Rp1,13 triliun).
Musim lalu, Simons tampil gemilang di Bundesliga dengan torehan 10 gol dan tujuh assist dalam 25 pertandingan. Performa tersebut membuatnya diminati banyak klub top Eropa, termasuk Manchester City, yang menjadikannya opsi jika Savinho pindah ke Tottenham. Sementara itu, Bayern sempat memproyeksikan Simons sebagai pengganti Kingsley Coman yang bergabung ke Al-Nassr.
Namun, Simons secara tegas memilih Chelsea. Keputusan ini memberi keuntungan besar bagi pelatih Enzo Maresca, yang sedang merombak skuad untuk menghadapi musim baru dan kompetisi Liga Champions. Dengan fleksibilitasnya di berbagai posisi serang, Simons dinilai sebagai tambahan ideal untuk sistem taktik Maresca.
Di sisi lain, dalam bursa transfer kali ini, Chelsea juga masih dikaitkan dengan Alejandro Garnacho dari Manchester United, meski transfer Simons disebut tidak bergantung pada negosiasi pemain lain. (Ant/I-3)
