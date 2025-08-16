Chelsea vs Crystal Palace: Nicolas Jackson tak akan Dimainkan

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Manajer Chelsea Enzo Maresca memastikan bahwa Nicolas Jackson tidak akan diturunkan dalam laga pembuka Liga Primer Inggris musim 2025/2026 melawan Crystal Palace. Chelsea vs Crystal Palace akan berlangsung di Stamford Bridge pada Minggu (17/8) pukul 20.00.
Masa depan Jackson di Chelsea saat ini masih belum jelas. Pada pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas, Jackson, perwakilannya, dan pihak klub sedang menjajaki kemungkinan kepindahan sang pemain dari Stamford Bridge.
“Dia tetap berlatih bersama kami, tapi dia tidak akan terlibat,” kata Maresca dalam konferensi pers, dikutip dari laman resmi Chelsea, Sabtu.
Saat ditanya apakah ia mengharapkan Jackson pergi, Maresca mengatakan klub membuka pintu bagi pemain untuk pergi.
“Kalian sudah tahu situasinya. Jendela transfer masih terbuka, dia bisa pergi, dan kita lihat saja,” imbuhnya.
Jackson juga dicoret dari skuad Chelsea saat The Blues menang atas Bayer Leverkusen dan AC Milan saat peluangnya untuk hengkang masih dijajaki.
Seperti dilaporkan oleh The Transfer DealSheet, narasumber di Chelsea mengatakan Jackson akan kembali dimasukkan ke skuad jika kepindahan itu tidak terealisasi.
Chelsea tidak terdesak untuk menjualnya, namun menyadari bahwa ia mungkin ingin menjadi penyerang utama di tempat lain, dan mereka bersedia menyetujui penjualan jika proposalnya memuaskan semua pihak. Pemain berusia 24 tahun ini didatangkan Chelsea dari Villareal pada bursa transfer musim panas 2023. Ia tampil sebagai pemain inti pada 28 dari total 31 pertandingan Liga Inggris musim lalu.
Namun pada musim ini ia akan harus bersaing dengan Liam Delap dan Joao Pedro. (Ant/E-3)
Satu pertandingan seru akan berlangsung di Old Trafford saat Manchester United nanti menjamu Arsenal.
Marc Guehi mempertimbangkan untuk bertahan selama satu musim lagi sebelum pergi dari Crystal Palace dengan status bebas transfer.
Putusan dari UEFA dan CAS menunjukkan bahwa prestasi olahraga menjadi tidak berarti. Tampaknya klub, organisasi, dan individu tertentu memiliki hak istimewa dan kekuatan yang unik.
Liverpool diperkirakan baru akan mencoba mencapai kesepakatan personal dengan Marc Guehi jika mereka mampu sepakat dengan Crystal Palace soal transfer permanen pada musim panas ini.
Keputusan CAS itu hadir sehari setelah Crystal Palace mengalahkan Liverpool melalui adu penalti untuk meraih gelar Community Shield di Wembley.
Ekitike direkrut dari Frankfurt dengan mahar sekitar 80 juta euro.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved